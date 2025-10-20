花蓮光復善款累計12.6億 LINE Pay專案23日午夜截止募款

花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，目前持續處於災後復原階段，賑災基金會9月25日啟動專案募款迄今，已募得款項12.6億元。圖為光復鄉敦厚路與仁愛路交叉口空地，仍有大量泥沙堆積。（記者王姝琇攝）

花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，目前持續處於災後復原階段，賑災基金會9月25日啟動專案募款迄今，已募得款項12.6億元，捐款超過31萬筆，單筆最高捐款金額達1000萬元，由全聯公司、遠東新世紀公司分別捐出，另專案捐款只剩最後4天，請有意捐款民眾把握時間。

賑災基金會說明，截至10月19日23時59分，累計捐款金額達到新台幣12億6267萬3947元，其中自動化設備、臨櫃匯款累計金額達新台幣8億5593萬9920元，LINE Pay捐款累積金額達新台幣2億7305萬6200元，四大超商捐款累積金額達新台幣1億3367萬7827元。

請繼續往下閱讀...

捐款筆數方面，總計達到31萬0364筆，其中以LINE Pay通路為大宗，達到18萬0366筆，其次為自動化設備、臨櫃匯款的6萬7165筆，四大超商6萬2833筆。

賑災基金會說明，目前捐款達千萬有2筆，一為9月30日收到全聯公司捐款1000萬元，另一筆為10月17日收到遠東新世紀公司捐款1000萬元，且專案勸募剩餘最後4日，請有意捐款民眾把握時間；LINE Pay專案捐款部分，因配合金流作業將提前關閉，將於10月23日23:59截止募款。

基金會也提到，因這次民眾捐款踴躍，基金會已擴充量能製作收據，募款專案收據預計11月開始陸續製作寄發，於明年2月底前寄發收據或上傳國稅局完成，請民眾耐心等候。

行政院於10月7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，由各部會與賑災基金會等單位派員進駐，截至12日共收件逾3000件，衛福部10月17日發文基金會，並提供修正後之家園支持方案，其中原訂慰助金發放範圍為保全戶1837戶，另增加非保全戶1488戶，合計3325戶。

其中保全戶慰助金由善款支出部分25萬元，內政部補助10萬元，合計35萬元，非保全戶則含一人多戶件110件，預計可領取慰助金以每戶10萬元計算，衛福部發文表示共需約新台幣8億1475萬元及新增一名死亡賑助80萬元，基金會將於近日補足差額。

「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」現況。（賑災基金會提供）

