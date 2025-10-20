東北季風+風神發威 雲林全運會市集帳篷遭吹掀 籌備會：明市集取消

東北季風、颱風外圍環流影響，讓全運會市集區帳篷遭吹掀，大會考量安全，取消明天最後一天市集。（民眾提供）

受東北季風增強與風神颱風外圍環流影響，氣象署今（20）日針對台中、彰化、雲林、嘉義等發布「橙色強風警示」，沒想到雲林縣立田徑場前的攤販區，上午一陣強風突襲，吹掀多個攤商帳篷，所幸無人因此受傷。全運會籌備會表示，考量風力強度，明最後一天市集將取消。

氣象署今天上午針對中台灣多個縣市發布「橙色強風警示」，包括台中、彰化、雲林、嘉義等縣市，更指出可能出現平均風力9級、陣風達11級以上的強烈東北風，今天一早開始雲林縣也頓感涼意，甚至沿海地區也開始強勁風勢，甚至縣府環保局針對台西、麥寮等地區，發布空品紫爆。

此期間正值雲林縣承辦全國運動會，縣立田徑場從18至21日更有近百家美食、特展市集，不過今天早上的一陣怪風硬生生將數個攤吹得東倒西歪，甚至也有攤商將慘況發文，引起討論，有網友直言「太誇張」、「快撤 風越來越大」、「好慘」，所幸無攤商因此受傷。

大會宣傳部觀光行銷組長洪肇斌指出，今早強烈風勢吹掀市集區，就連加固加重也難敵風勁，考量整體安全，今、明兩天的50多攤的市集活動全數取消，更與各攤商協調取得共識，將會將2000元保證金悉數退回。

