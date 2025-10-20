為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    帶學生探究關廟鳳梨 保東國小課程設計獲特優 還登國際舞台助行銷

    2025/10/20 19:15 記者劉婉君／台南報導
    關廟保東國小「旺萊探究課程」獲全市特優，校長張茵倩（右一）率隊接受教育局長鄭新輝（右二）表揚。（記者劉婉君攝）

    關廟保東國小「旺萊探究課程」獲全市特優，校長張茵倩（右一）率隊接受教育局長鄭新輝（右二）表揚。（記者劉婉君攝）

    台南關廟保東國小以在地鳳梨產業為核心設計課程，帶領學生從生活出發，進行問題導向學習，獲台南市PBL探究教學特優獎，幼兒園師生還曾與市長黃偉哲一同上購物台行銷關廟鳳梨，師生錄製的影片更曾前進新加坡國際美食展。校方今（20）日接受教育局頒獎表揚，並與另5所獲獎學校分享教案。

    台南市第3屆「PBL探究教學論壇暨頒獎典禮」今在永仁高中舉行，邀請成功大學創新數位內容研究中心主任楊雅婷與花蓮三民國中校長林國源、《親子天下》資深主筆吳和懋對談，近150位校長、主任與教師齊聚交流，教育局長鄭新輝頒獎給獲獎學校，永信國小、長興國小、保東國小、五王國小、大成國中、金城國中也在會中發表優良設計方案。

    保東國小的「旺萊探究課程」依年段規劃循序漸進的探究內容，低年級透過五感體驗與民俗探索認識在地文化，中年級融入生態教育與食農體驗，高年級則從社區出發，主動發現問題並實際行動解決。例如：在發現鳳梨行銷困境後，親自策畫擺攤、製作鳳梨冰茶；訪談長者、設計改善方案；擔任小小記者培養觀察與訪談能力等。

    課程也延伸至幼兒園，讓幼童透過討論、繪畫與模擬銷售活動，學習行銷與表達，幼童不僅受邀與黃偉哲一同上購物台直播推銷鳳梨，師生錄製的鳳梨宣傳影片，更隨著市府前進新加坡國際美食展播放，學習成果登上國際舞台，展現台南教育從地方走向世界的能量。

    校長張茵倩表示，偏鄉小校以在地文化為基礎，開出屬於自己的教育成果，學校團隊也研發校訂手冊與教師評量基準，讓教學歷程標準化、系統化，兼顧教師備課與學生學習歷程紀錄。

    關廟保東國小幼兒園曾應邀與台南市長黃偉哲一同上購物台直播節目，行銷關廟鳳梨。（張茵倩提供）

    關廟保東國小幼兒園曾應邀與台南市長黃偉哲一同上購物台直播節目，行銷關廟鳳梨。（張茵倩提供）

    台南市第3屆PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，近150位校長及老師參與。（記者劉婉君攝）

    台南市第3屆PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，近150位校長及老師參與。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播