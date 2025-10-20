光復節連假二度增班！台鐵加開16列次6868席 10/21凌晨開搶

光復連假10月24至26日登場，台鐵二度加開班次疏運。（台鐵提供）

光復連假10月24日至26日登場，台鐵二度加開班次，從連假前一天至連假結束（23至26日），加開自強號14列次及區間快2列次，增加6868個對號座位置，10月21日凌晨0時起開放訂票。

「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連假」本週登場，因應交通需求增加，台鐵於10月23日至26日期間，加開普悠瑪號4列次、EMU3000型自強號10列次，可再增加座位數共計6868個，整體運能較平日增加5.9%。另因應東部地區旅客疏運需要，10月25日再增開「湖口—台東」間5466次及5467次區間快車2列次。

台鐵公司表示，再加開班次訂2025年10月21日（二）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

