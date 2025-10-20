為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北防豪雨啟動應變機制 8校今晚停課 信賢實小明日停課一天

    2025/10/20 18:17 記者羅國嘉／新北報導
    鵬國小因豪雨取消今日課後輔導與社團活動，家長已於16時起到校接回學生。（教育局提供）

    受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部及東半部地區持續降雨，局部地區達豪雨等級。新北市教育局表示，為確保學生安全，已啟動防災應變機制，指示各校依天候與雨勢狀況機動調整課程，目前共有5所國小及3所國中採取預防性停課或提前放學措施，並暫停課後輔導、社團與進修部課程。另，烏來區信賢種籽親子實小則因山區風雨不斷，道路恐有坍方風險，預防性宣布明（21）日停課1天。

    教育局指出，平溪國小因基隆河水位上升、汐平公路傳出落石，下午4時統一放學，夜光照顧暫停一次；平溪國中晚間社團課停課；萬里區大坪國小因雨勢增強，取消課後輔導並通知家長提前接回學生；大鵬國小也取消課後及社團活動；雙溪區柑林國小所在地發布黃色土石流警戒，校方確認通學路線安全後，仍於傍晚6時由校車統一送回學生；瑞芳國中晚自習、英語活化與進修部課程全數停課一天；石門實中今、明兩晚取消晚自習；烏來區信賢種籽親子實小則因山區風雨不斷，道路恐有坍方風險，預防性宣布明天停課一天。

    教育局表示，已透過校安通報系統與各區災害應變中心密切聯繫，督導學校落實門窗檢查、校園排水清疏等防災措施，並依天候變化滾動調整應變作為，守護師生安全。同時提醒家長注意各校公告，避免學生於強降雨時外出，確保安全返家。

    雙溪區柑林國小周邊發布黃色土石流警戒。（教育局提供）

