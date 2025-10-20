週二北部濕涼注意豪大雨 雲嘉南空品亮紅燈

週二北部地區雨勢明顯，其他地區多雲偶陣雨為主，外出建議攜帶雨具。（記者林正堃攝）

週二（21日）天氣與今天類似，因東北季風及颱風外圍環流共伴效應影響，北部地區天氣濕涼且雨勢明顯，尤其北北基宜的雨量可能達豪雨以上，其他地區也有下雨機率，外出建議攜帶雨具備用，另外雲嘉南空品區達「紅色警示」等級，建議減少戶外活動。

中央氣象署預報，週二新竹以北及宜蘭整日有陣雨出現且雨勢明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其大台北、基隆北海岸及宜蘭易有持續性強降雨出現，可能有豪雨等級以上之雨勢，請留意短延時強降雨。至於其他地區大多為多雲偶陣雨的天氣，苗栗、花蓮降雨機率亦較高，並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，北部及東半部整日濕涼，低溫為23至25度，高溫為25至27度，而中南部地區白天舒適早晚涼，低溫為25、26度，高溫則為30、31度。

離島部分，澎湖陰短暫陣雨，氣溫24至26度，金門陰短暫陣雨，氣溫20至24度，馬祖陰短暫陣雨，氣溫20至23度。

天氣風險公司指出，週三至週六雖然共伴鋒面逐漸消失，但是因為東北季風強度仍強，加上底層水氣甚多，因此迎風面的大台北、基隆北海岸、北部山區以及宜蘭、北花蓮一帶仍會有明顯的降雨，雨量可達到大雨等級，甚至有發生豪雨的機會；中南部則是逐漸恢復多雲的天氣，越到後面陽光露臉的機會就會大，典型秋冬季節南北兩樣情的天氣型態很有可能會出現。

紫外線指數方面，高雄、屏東、台東達到高量級，其餘縣市中量級。

空氣品質部分，週二東北季風及颱風外圍環流影響，環境風場為東北風。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

北部及東半部整日濕涼，低溫約23度，中南部地區早晚也有涼意，低溫25度。（擷取自中央氣象署網站）

各縣市紫外線指數達中高量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

