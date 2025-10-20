為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    牛糞變「牛三寶」！彰化陜西國小學童製成蚊香、燃料棒與肥料球

    2025/10/20 18:16 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化陜西國小學生把牛糞變成蚊香，放在學校廁所超好用。（陜西國小提供）

    彰化陜西國小學生把牛糞變成蚊香，放在學校廁所超好用。（陜西國小提供）

    牛糞何處去？彰化縣秀水鄉陜西國小發現秀水鄉是全縣乳牛第二多的鄉鎮，學校附近就有數座大型乳牛場，在師長帶領下，把牛糞變身為「牛三寶」，蚊香、燃料棒與肥料球，化廢為寶！

    陜西國小校長吳世宏表示，全國養最多乳牛的地方就在彰化縣，全縣第一名是福興鄉，第二名就是福興鄉隔壁的秀水鄉。原本學生都不敢碰牛糞，但校方從牧場取得的牛糞，都經過堆置與發酵，已經不會臭了，拿回來後再經過二次曝曬粉碎發酵，再進行紫外線殺菌，才讓學生來試作。

    吳世宏強調，開始做蚊香為了添加艾草與楠木粉，花了足足兩個月時間進行實驗，才找到最佳配方，完成後放到廁所，發現不只可以驅蚊，還飄著淡淡的中藥味。肥料球則是原本學校養蚯蚓來吃生廚餘，把餵蚯蚓吃牛糞與生廚餘後產生的蚯蚓糞與殘餘牛糞粉搓揉而成，可作為植物栽種肥料來用。

    把牛糞作成燃料棒，吳世宏也有新點子，除了作為學校小木屋冬天取暖燃料，也能提供外出露營煮飯使用，還能讓學生義賣當作學生基金。

    把牛糞變成「牛三寶」，吳世宏說，小朋友從一開始聽到牛糞就皺眉頭，到後來發現發酵、殺菌後一點都不臭，做起蚊香都笑呵呵，人人都是「轉廢為寶」的小尖兵。

    學童把餵蚯蚓吃牛糞與生廚餘後產生的蚯蚓糞，與殘餘牛糞粉搓揉成肥料球。（陜西國小提供）

    學童把餵蚯蚓吃牛糞與生廚餘後產生的蚯蚓糞，與殘餘牛糞粉搓揉成肥料球。（陜西國小提供）

    彰化陜西國小校長吳世宏帶著學生把牛糞變成好用的寶物。（陜西國小提供）

    彰化陜西國小校長吳世宏帶著學生把牛糞變成好用的寶物。（陜西國小提供）

