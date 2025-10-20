溪床種「冬令西瓜」雞屎施肥居民抗議 屏縣府：未申請整地或污染將開罰

新路部落居民今天到現場舉白布條抗議。（記者陳彥廷攝）

屏東縣楓港溪河床所種西瓜為冬天產，是全台少見，也因冬天就能吃西瓜，目前已在種植，但因施肥的雞糞異味，長年影響附近新路部落，加上最近又被發現有瓜農私自從堤防開路並整地填土，國民黨立委盧縣一邀集單位現勘，屏縣府回應，針對未申請整地的部分，可依水利法開罰。

立委盧縣一今天至楓港溪現勘，現場已聚集約50名民眾高舉白布條抗議，直呼「還我河川」、「拒絕蒼蠅」、「遠離屎味」的口號，訴求要瓜農退出楓港溪，還給村民清新且自然的生活品質。

請繼續往下閱讀...

由於屏東恆春半島冬季乾旱期，車城、楓港等地溪床會種西瓜，隔年農曆年前量產，成為恆春半島特別的季節性農產，新路部落旁的楓港溪溪床，成為大面積種植地，但施肥異味卻在冬季困擾族人。

與民眾前往抗議的楓林村長宋銘德說，雞糞味引來大量蒼蠅，每到這個季節讓居民吃飯速度都要加快，否則就會被蒼蠅攻擊，這種生活品質為何是世居此地居民應該承受？丹路村長高基銘則表示，河床種西瓜不僅造成河川改變、也破壞腹地，瓜農也不與當地居民溝通，直接從河堤造了一條新路，「難道這還沒有違法嗎？」希望不要再給瓜農種植西瓜。

屏東縣政府水利處說，2010年起就已不允許施用生雞糞種植，瓜農整地行為不能違反生態及環境問題，現勘後確認堤防便道並未申請整地，已違反未經許可改變河川原有形貌，可依水利法處以2.5萬元至50萬元罰鍰，且要恢復原狀。

至於未來是否再開放種植申請，可以再檢討，對民眾反彈的異味，除原排定每月聯合稽查外，也會不定時查察。現勘過程也意外發現楓港溪與野溪沖刷出一處高灘地，將釐清野溪管轄歸屬。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法