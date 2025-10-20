共伴效應豪雨來襲！ 新北是否停班課晚間8點宣布

新北市議員鄭宇恩表示，北海岸地區風雨大，尤其淡水、三芝雨量目前達200毫米，呼籲市府應因地制宜、分區分級的方式評估停班課標準。（記者羅國嘉攝）

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，根據氣象署最新24小時降雨預測，今下午2點至明下午2點，基隆市、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣有機會達豪雨假標準。議員鄭宇恩表示，北海岸地區風雨大，尤其淡水、三芝雨量目前達200毫米，呼籲市府應因地制宜、分區分級的方式評估停班課標準；消防局長陳崇岳回應，下午6時將召開應變會議，將依據最新風雨預測研議，預計8點公告。

鄭宇恩指出，因為共伴效應影響，北海岸雨勢跟風勢都非常大，未來24小時內，淡水、三芝等北海岸地區的雨量都可能來到200到300毫米，且根據氣象預報，風勢、雨勢都可能愈來愈大，更指看到風都大到快把摩托車吹倒，明天到底是否符合停班課標準？

消防局長陳崇岳指出，目前影響主要是因為東北季風的共伴效應，目前法令上，在颱風期間中央有風力與雨量標準，但東北季風是一陣陣，與颱風持續性風雨不太一樣，傍晚6時應變中心會再開會討論，依照現行與預測風力，是否要停班課。

鄭宇恩說，目前北部各縣市情況不同，雨量門檻分區機制應依照各區的地理環境、排水設施、災害的歷史紀錄等情況，建立分區分里的停班課門檻，人事處長林正壹回應，就此情況，市府本身就有授權各級學校、區公所，風力和雨量達標準，可決定是否停班課。

