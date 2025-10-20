畫面曝光！竹市巨大行道樹倒塌 東大路交通混亂

新竹市東門國小旁有大型行道樹倒塌橫躺在東大路上，造成現場交通一團亂。（照片取自東門國小臉書粉專）

新竹市東門國小圍牆旁一棵大型行道樹今天下午4點左右，因受颱風外圍環流及風勢強勁影響，整個倒塌橫躺在東大路上，由於倒塌位置阻斷交通，也造成學校周邊大塞車，加上適逢放學時段，整個東大路及周邊也因此塞車；不少爸媽及安親班要接小孩，都得繞路而行，亂成一團。市府公管中心表示，已前往排除阻礙，並開闢可供車輛通行的臨時通道，並由警方到場進行交通管制與指揮，請下班民眾行經該路段小心慢行。

公管中心表示，今天（20日）下午因颱風外圍環流帶來強陣風及持續降雨，導致新竹市東門國小校園旁（東大路路段）一棵大型路樹倒塌，樹木壓及人行道圍籬並影響車道通行。公管中心下午4點半到現場，先行進行排除主要阻礙並開闢可供車輛通行的臨時通道，同時請警方到場進行交通管制，以確保民眾安全。

公管中心指出，第二階段將由公管中心委外廠商進場進行樹木切除與清運作業，廠商預計晚間6點半到場，處理時間需2至3小時，視天候與交通狀況調整。目前未接獲任何人員受傷通報，現場主要為風雨造成樹木根部鬆動、傾倒，初判與颱風外圍環流及強風影響有關。

東門國小也緊急發出通知，因校園東大路旁路段發生路樹倒塌，該路段暫時封閉，請家長及安親班接送人員暫勿在東大路此處接送學生，建議改由其他路段繞行，以確保行車與接送安全。

