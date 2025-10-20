為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    華信航空推身障機加酒套票 4人同行「買2送2」萬元有找

    2025/10/20 17:38 記者蔡昀容／台北報導
    華信航空針對身心障礙者，推出「愛心同行專案」機加酒套票。（記者蔡昀容攝）

    華信航空針對身心障礙者，推出「愛心同行專案」機加酒套票。（記者蔡昀容攝）

    華信航空針對身心障礙者，推出「愛心同行專案」機加酒套票，4人同行旅客中，1人持身心障礙證明，即可買2送2，4人出遊9888元起、萬元有找；從報到登機到下機住宿，也考量無障礙需求，是國內首創，也盼提升無障礙友善旅遊環境。

    華信航空董事長陳大鈞表示，交通部期許業者不要獲利為主，要將光、熱、愛分享給社會，因此華信航空提出「愛心同行專案」，針對身心障礙族群與家庭設計，4人同行旅客中，只要有1人持身心障礙證明，身心障礙者及陪同人員2人免費，等同是4人同行、買2送2，希望讓更多身障家庭突破日常限制，安心帶家中行動不便者出遊走走。

    「愛心同行專案」由華信假期總代理易飛旅遊規劃，報到、候機、登機、機上服務都有專人協助，例如機場登機有專屬報到櫃台，並有專人協助託運輪椅及輔具服務；住宿方面則是無障礙設計飯店，地面接駁整合多扶假期無障礙接駁服務與台灣好行愛心巴士，讓旅客在飯店與景點間移動也能安心便利。

    多扶旅行社（多扶假期）董事長許佐夫表示，台灣邁向超高齡社會，無障礙及銀髮旅遊需求提升，有許多細節要顧，華信航空針對從無到有建立起SOP，包括打包行李、讓輪椅方便進出機艙、機上如廁問題、機上餐方便咀嚼吞嚥等，顧及許多細節，可說是台灣航空界的創舉，讓照顧者不會害怕帶家人出門。

    華信航空「愛心同行專案」機加酒套票，從報到登機到下機住宿，考量無障礙需求。（華信航空提供）

    華信航空「愛心同行專案」機加酒套票，從報到登機到下機住宿，考量無障礙需求。（華信航空提供）

    華信航空建立包括輪椅進出機艙等SOP，顧及許多細節。（華信航空提供）

    華信航空建立包括輪椅進出機艙等SOP，顧及許多細節。（華信航空提供）

