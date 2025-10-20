為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗縣爭取輝達NVIDIA落腳高鐵苗栗車站特定區 成立AI製造與研發基地

    2025/10/20 17:50 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗縣力爭輝達（NVIDIA）落腳高鐵苗栗車站特定區，成立AI製造與研發基地。（苗縣府提供）

    苗栗縣力爭輝達（NVIDIA）落腳高鐵苗栗車站特定區，成立AI製造與研發基地。（苗縣府提供）

    人工智慧大廠輝達（NVIDIA）落腳北士科T17、T18目前似乎陷入僵局，苗栗縣政府抓緊機會，縣府工商發展處今日表示，已透過經濟部協助轉達，希望爭取輝達在高鐵苗栗車站特定區設立AI製造與研發基地，帶動中台灣成為人工智慧產業新重鎮。

    苗縣府工商發展處長詹彩蘋表示，高鐵苗栗車站特定區地理環境佳，擁有「雙鐵共構、雙北一小時」交通優勢，且緊鄰竹科、中科與銅科三大園區，可成為產業鏈串連重要樞紐。詹彩蘋也說，高鐵苗栗車站特定區預留AI晶片製造、伺服器組裝、散熱材料及精密製造等產業用地，也可銜接綠能供應與再生能源基地，形成低碳、智慧、永續的高科技專區。

    詹彩蘋指出，縣府工商發展處已同步推動「綠能智慧園區」、「氫能應用示範基地」及「AI產業專用區」等計畫，爭取輝達設立AI製造與研發基地，不僅爭取單一企業落腳，更是苗栗縣迎向AI產業、打造「中台灣新矽谷」重要腳步。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播