苗栗縣爭取輝達NVIDIA落腳高鐵苗栗車站特定區 成立AI製造與研發基地

人工智慧大廠輝達（NVIDIA）落腳北士科T17、T18目前似乎陷入僵局，苗栗縣政府抓緊機會，縣府工商發展處今日表示，已透過經濟部協助轉達，希望爭取輝達在高鐵苗栗車站特定區設立AI製造與研發基地，帶動中台灣成為人工智慧產業新重鎮。

苗縣府工商發展處長詹彩蘋表示，高鐵苗栗車站特定區地理環境佳，擁有「雙鐵共構、雙北一小時」交通優勢，且緊鄰竹科、中科與銅科三大園區，可成為產業鏈串連重要樞紐。詹彩蘋也說，高鐵苗栗車站特定區預留AI晶片製造、伺服器組裝、散熱材料及精密製造等產業用地，也可銜接綠能供應與再生能源基地，形成低碳、智慧、永續的高科技專區。

詹彩蘋指出，縣府工商發展處已同步推動「綠能智慧園區」、「氫能應用示範基地」及「AI產業專用區」等計畫，爭取輝達設立AI製造與研發基地，不僅爭取單一企業落腳，更是苗栗縣迎向AI產業、打造「中台灣新矽谷」重要腳步。

