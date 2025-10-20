試乘三鶯線 新北民代盼早日通車

立委蘇巧慧與新北市長侯友宜交流意見。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今視察新北捷運三鶯線工程，與地方民代共同從捷運頂埔站試乘列車至三峽站，一起試乘的立委蘇巧慧表示，距離三鶯線完工通車僅剩最後1哩路，所有鄉親都非常期待；新北市議員江怡臻表示，三鶯線完工後需經交通部履勘，呼籲中央全力配合新北，讓捷運早日通車。

蘇巧慧表示，自從今年4月第1次試車後，今天再度參與全線動態測試，距離三鶯線完工通車剩最後1哩路，她再次感謝總統賴清德、前總統蔡英文與時任行政院長林全，以及新北市政府，當年將三鶯線納入中央前瞻基礎建設補助，才能就此打通鶯歌、三峽到土城的交通動脈。

蘇巧慧指出，這幾年她一直在改善地方交通，近年已陸續完成的建設包括新改建的三鶯大橋、去年通車的鳳鳴車站、翻新的鶯歌車站，以及串聯新莊到鶯歌的堤外便道，接下來捷運三鶯線將進一步銜接新北和桃園的捷運路網。

江怡臻表示，今天試乘相當順利、舒適，新北自辦第1條中運量捷運，完工後需經交通部履勘，隨著通膨物價日漲，呼籲中央不要拖到新北建設腳步，務必全力配合新北，讓市民早日搭乘列車。

市府捷運工程局長李政安今簡報說明提到，三鶯線當初計畫核定505.3億元，在中央審核後，工程經費調降501.99億元，後來歷經一例一休、機廠用地延宕、缺工缺料，以及武漢肺炎、烏俄戰爭影響，總經費增至544.91億元，盼中央趕快核定。

此外，針對目前動工中的捷運土城樹林線工程CQ880B土城高架段，新北市府提出追加預算的需要，蘇巧慧強調，上週總質詢要求行政院儘速核定該線的財務修正計劃，院長卓榮泰承諾2個月內將儘速核定。

新北市議員江怡臻呼籲中央全力配合新北，讓捷運三鶯線早日通車。（記者黃政嘉攝）

