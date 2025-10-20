為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    殘忍！苗栗260隻犬遭剪聲帶 動防所開罰

    2025/10/20 17:20 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣動物保護防疫所人員，前往公館鄉一家犬舍稽查，調閱繁殖及醫療紀錄。（民眾提供）

    苗栗縣動物保護防疫所人員，前往公館鄉一家犬舍稽查，調閱繁殖及醫療紀錄。（民眾提供）

    苗栗縣公館鄉1處由獸醫師所經營的犬舍，雖是合法申請設立，但被動保團體指控，犬舍內種犬遭剪聲帶；苗栗縣動物保護防疫所今（20）日前往稽查，調閱繁殖及醫療紀錄等；謝姓飼主喊冤說，犬舍內約20、30隻因咳嗽或生病造成聲帶影響，苗縣動防所指出，現場查獲9成犬隻遭剪聲帶，將依法嚴懲並限期改善，絕不寬貸。

    住公館鄉的謝姓獸醫師在台中市執業，並在苗栗縣公館鄉一帶設置狗園，並以小型犬為主要繁殖、買賣對象，並以紅貴賓、吉娃娃、小杜賓、約克夏等為主。新竹縣動保團體前往了解，發現狗園內逾300隻品種犬在內，但這些品種犬多數疑遭割除聲帶，引發議論。

    苗栗縣動防所指出，謝姓獸醫師經營的犬舍，核定犬隻最大飼養量為300隻，繁殖品種為吉娃娃、雪納瑞及博美等小型犬，今日動防所人員針對繁殖年齡、飼養密度、空間配置及犬隻聲帶情形進行複核，現場清點犬隻290隻，經查約有9成以上犬隻被業者施以聲帶整形手術降低犬隻吠叫分貝數，已構成違法，將依動物保護法第5條第2項第11款除絕育外不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術，依同法第30條第1項規定處業者（飼主）1萬5千元至7萬5千元罰鍰。

    另發現業者使用年老、患病或不符規定的母體進行繁殖，依《特定寵物業管理辦法》規定，犬貓繁殖母體須符合健康與年齡標準，通常不得超過7歲，且每年繁殖不得超過2胎；經查確認業者已觸法，將依違反動物保護法第22條第2項，並依同法第27條可處5萬至25萬元罰鍰。在犬隻繁殖場所須具備合格設施方面則有未符合規定部分，當即已限期業者改善，後續將嚴加追蹤。

    謝姓飼主則喊冤說，犬舍內有200、300狗，因長期一直吠叫，造成咳嗽及生病，並非每隻都如此，數量僅20、30隻，而且都備有就醫資料，供動防所人員核對，因犬隻每天吠、吠久了，聲帶發炎，並非剪聲帶。

    苗栗縣動物保護防疫所人員，前往公館鄉一家犬舍稽查，動保人員掃晶片清查。（苗縣動防所提供）

    苗栗縣動物保護防疫所人員，前往公館鄉一家犬舍稽查，動保人員掃晶片清查。（苗縣動防所提供）

    圖
    圖
