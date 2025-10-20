花蓮光復子弟陳永賢 發動頭份力量助家鄉

曾任2屆頭份鎮長、陳永賢（左）是花蓮光復子弟，發動頭份民間力量助家鄉。圖為陳永賢返回花蓮光復探視畫面。（陳永賢提供）

苗栗縣議員陳永賢曾擔任2任頭份鎮長（已改制為頭份市），也擔任過多項公職，如今仍在苗栗縣政壇活躍。不過，近期因花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉嚴重災情，陳永賢發動頭份在地與旅外花蓮子弟民間力量捐款，才讓地方人士驚覺，原來陳永賢並非苗栗人，而是花蓮縣光復鄉子弟，陳永賢想到回去故鄉所見到場景也忍不住哽咽。

陳永賢說，自19歲便由花蓮縣光復鄉遠赴當時尚未改制的苗栗縣頭份鎮打拚，之後投身政壇也擔任過兩屆鎮長，較少人知道他出身光復鄉；陳永賢也提到，因不少客家人居住在光復鄉，所以當時他到苗栗打拚客語也溝通無礙。

因花蓮縣光復鄉受災嚴重，陳永賢除發動頭份在地仕紳、民間力量捐出128萬6千元，陳永賢回到家鄉探視時，也遇見不少從頭份前往協助復原的鏟子超人，讓他非常感動。

由於家鄉仍滿目瘡痍，陳永賢仍掛心「很多人問我說到底怎麼會這樣，我不予置評」陳永賢強調，如今怎麼善後才要緊。

另外，頭份市上埔社區原要到光復鄉參訪因警戒取消，後來得知災情嚴重不少里民也出錢協助，陳永賢也帶了花蓮縣議會感謝狀致意。

