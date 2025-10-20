立院答詢稱「空服員與飛安無關」？民航局長還原現場：息息相關！

交通部民航局長何淑萍20日回應「空服員與飛安」爭議。（資料照）

長榮航空空服員抱病執勤住院過世，掀起社會關注。民航局長何淑萍日前在立院答詢提到「空服員和飛安沒有相關」，在網路掀起議論，工會也發言批評。何淑萍今（20日）強調「空服員與飛安息息相關！」會持續督促長榮航空，應就員工關切的議題，儘速協商請假與派遣機制。

立委劉建國上週質詢，組員報告中未提及機組員身體不適，質疑長榮航空未依SOP行事。何淑萍先前答覆其他立委時，已說明該航班機組員實際派遣12人，超過機型規定的8人，該名空服組員如有身體不適，也不直接影響飛安；因此答覆劉時，未再重提派遣人數，直接回覆「機組員在飛機上有身體不適的話，因為是空服組員，所以並沒有直接涉及到飛安」。

這番言論在網路引發批評，質疑民航局長竟稱空服員未直接涉及飛安。桃園市空服員職業工會在今天發給長榮空服員的公開信更直言，民航局長理應具備航空專業知識，竟然公開稱空服員與飛安無關，這是不尊重空服員的專業，更不尊重自己的專業。

對此，何淑萍今天說明，上週於立法院答詢時，詢答時間有限，且都是針對長榮個案進行。因該航班派遣12名空服組員已高於規定人數，1位組員因身體不適而調整任務或休息，不會直接涉及飛安；但空服員抱病執勤，反而對飛安有負面影響，故應在組員報告中落實註記、通報，以利健康管理與後續關懷。

何淑萍表示，很遺憾空服員對飛安的重要性被當成話題，空服員與飛安息息相關，而且因為在客艙工作，擔負著飛航安全與旅客服務的雙重角色，在高壓及變動的環境下，需具備專業度，身心狀況更是維繫飛安的重要環節，所有民航業者都應對組員的身心狀況保持必要且高度的關注。

何淑萍強調，空服員和所有航空業從業人員一樣，都在第一線為大家守護飛安。民航局會持續督促長榮檢討此事，秉持善意與員工溝通請假與派遣機制；她和民航局所有同仁，也會與所有航空業從業人員站在一起繼續守護飛安。

