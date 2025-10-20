中央刪營養午餐補助 新北自籌5億因應

新北市教育局長張明文（右）回應，市府決定由市庫全額支應，編列約5億元經費，以確保學生午餐品質不受影響。（記者羅國嘉翻攝）

明年度中央預算未編列「學童營養午餐補助」，引發家長與教育界憂心。新北市議員呂家愷今（20）日在議會質詢指出，中央原每年皆補助地方辦理營養午餐政策，卻在明年度預算中全數刪除，等同將經費全數轉嫁地方，要求市府「不能讓孩子的營養打折」；教育局長張明文回應，市府已決定由市庫全額支應，編列約5億元經費，以確保學生午餐品質不受影響。

議員呂家愷：孩子營養不能打折

呂家愷指出，教育局先前回應，市府將追加約5億元改為全額自籌。此舉不僅增加地方財政負擔，也可能對其他教育政策或學校建設造成排擠效應，呼籲市府應積極與中央溝通，爭取補助恢復或其他專案支持。

呂家愷表示，營養午餐補助是一項長期且普惠的教育政策，攸關學童健康與家庭負擔，更是教育公平的重要一環，強調「預算可以刪減，但孩子的營養與教育不能打折」。要求市府多與中央溝通，並且相關問題1個月內提供資料。

張明文指出，中央刪減營養午餐補助部分，地方政府並未事前接獲通知，「基本上是看報紙才知道」，目前除午餐補助外，水電費等教育補助項目也遭刪減，影響金額約達11億元。市府將以市庫全額補足，確保學校運作及學生權益不受影響。

張明文也說，3章1Q補助原由農業部推動，補助一般地區每人每餐10元、偏鄉14元，如今取消後，地方仍依舊維持標準執行，「新北只能自己負擔」。市府會持續與中央溝通，盼中央重新檢視政策方向，讓地方教育資源不被削弱。

