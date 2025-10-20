為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中央刪營養午餐補助 新北自籌5億因應

    2025/10/20 16:58 記者羅國嘉／新北報導
    新北市教育局長張明文（右）回應，市府決定由市庫全額支應，編列約5億元經費，以確保學生午餐品質不受影響。（記者羅國嘉翻攝）

    新北市教育局長張明文（右）回應，市府決定由市庫全額支應，編列約5億元經費，以確保學生午餐品質不受影響。（記者羅國嘉翻攝）

    明年度中央預算未編列「學童營養午餐補助」，引發家長與教育界憂心。新北市議員呂家愷今（20）日在議會質詢指出，中央原每年皆補助地方辦理營養午餐政策，卻在明年度預算中全數刪除，等同將經費全數轉嫁地方，要求市府「不能讓孩子的營養打折」；教育局長張明文回應，市府已決定由市庫全額支應，編列約5億元經費，以確保學生午餐品質不受影響。

    議員呂家愷：孩子營養不能打折

    呂家愷指出，教育局先前回應，市府將追加約5億元改為全額自籌。此舉不僅增加地方財政負擔，也可能對其他教育政策或學校建設造成排擠效應，呼籲市府應積極與中央溝通，爭取補助恢復或其他專案支持。

    呂家愷表示，營養午餐補助是一項長期且普惠的教育政策，攸關學童健康與家庭負擔，更是教育公平的重要一環，強調「預算可以刪減，但孩子的營養與教育不能打折」。要求市府多與中央溝通，並且相關問題1個月內提供資料。

    張明文指出，中央刪減營養午餐補助部分，地方政府並未事前接獲通知，「基本上是看報紙才知道」，目前除午餐補助外，水電費等教育補助項目也遭刪減，影響金額約達11億元。市府將以市庫全額補足，確保學校運作及學生權益不受影響。

    張明文也說，3章1Q補助原由農業部推動，補助一般地區每人每餐10元、偏鄉14元，如今取消後，地方仍依舊維持標準執行，「新北只能自己負擔」。市府會持續與中央溝通，盼中央重新檢視政策方向，讓地方教育資源不被削弱。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播