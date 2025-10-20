嘉縣定古蹟東石郡役所閒置2年 將投入1.1億餘元修復再利用

嘉義縣定古蹟東石郡役所。（記者林宜樟攝）

嘉義縣縣定古蹟「東石郡役所」空間自朴子警分局搬遷後，已閒置2年多，嘉義縣文化觀光局向文化部爭取經費，今年10月初獲文化部核定補助8325萬元，加上縣府自籌款2775萬元，將投入1億1100萬元進行修復及活化再利用，以3年工期進行修復。

東石郡役所為日治時期興建的第二層級地方官署，內部設有維持治安「警察課」與辦理地方行政「庶務課」，因具有歷史文化價值及稀少性，2014年1月公告指定為縣定古蹟；朴子警分局搬遷至新辦公廳舍後，東石郡役所閒置，欠缺管理而有損壞情形，為修復建築原有風貌及辦理古蹟再利用規劃，嘉縣文觀局2022年6月爭取到文化部核定補助350萬元進行「嘉義縣定古蹟東石郡役所工程規劃設計案」，去年12月完成。

但嘉義縣審計室報告指出，東石郡役所工程經費遲未獲文化部同意補助，導致古蹟建物閒置2年多，應儘速改善，以避免古蹟持續毀損，導致修復經費大幅增加；審計報告也認為，縣府研擬投入鉅額修復經費辦理古蹟活化再利用，但未依「文化資產保存法」規定分階段舉辦說明會、公聽會，並公開相關資訊，待檢討改善，創造與地方互利共榮，帶動文化及觀光發展。

嘉縣文化觀光局表示，東石郡役所工程案已獲文化部核定補助經費，將依程序辦理預算追加減及工程發包程序，修復後將保留部分空間展現朴子市街歷史樣貌與發展沿革供民眾體驗、瞭解，並將置入嘉義在地藝術家及特色物產展售，以多元活化古蹟再利用；去年12月4日已於朴子市公所辦理地方說明會，說明規劃設計內容及再利用方向，未來工程發包後，將於施工前辦理說明會，增進民眾參與及了解。

