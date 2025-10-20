為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    水果「甜」進連鎖超商 台南青皮椪柑上架小七通路

    2025/10/20 16:54 記者吳俊鋒／台南報導
    台南市農業局與統一超商合作，優質的青皮椪柑將於各7-ELEVEN新鮮上市。（記者吳俊鋒攝）

    台南市農業局與統一超商合作，優質的青皮椪柑將於各7-ELEVEN新鮮上市。（記者吳俊鋒攝）

    正值台南青皮椪柑的採收季節，市府農業局與統一超商合作，將於各7-ELEVEN門市開賣，透過鮮甜美味，行銷轄內知名特產，讓國內消費者不用出遠門，隨時都能享受到在地優質水果的獨有香氣與幸福口感。

    市府農業局今天在7-ELEVEN湖美門市舉辦「椪然心動、甜進心柑裡」通路上架的造勢活動，展售嚴選的當令果品，並宣布本月27日同步在國內各小七新鮮開賣。

    副市長葉澤山出席宣傳活動，在現場與來賓一起動手示範特調汽水，並搭配鮮製果醬，堆疊出豐富的口感，藉由創意為台灣水果開發全新吃法，展現青皮椪柑的多樣變化。

    農業局長李芳林表示，果品包裝也有「台南市徽與青皮椪柑小知識」貼紙，象徵原產地認證，也展現在地品牌價值，全台7-ELEVEN新鮮上市後，消費者不用出遠門，隨時都能買到，享受香甜的幸福口味。

    李芳林說，統一集團支持在地農業，讓大家買得安心、吃得健康，青皮椪柑富含多種營養素，包括維生素C、膳食纖維等，有助於維持身體機能，支持免疫力，是個健康美味的秋季水果，藉由7-ELEVEN通路力量行銷，值得推薦。

    市長黃偉哲也指出，轄內的土壤、氣候等條件得天獨厚，孕育出多樣化的作物，兼具美味與營養，台南的青皮椪柑是最早採收，以東山、白河為主要產區，外表雖是綠色，但果肉已成熟，農民以專業的栽培技術與嚴格品管，種植出酸甜中帶有濃郁香氣的特殊風味，深受消費者喜愛。

    台南市農業局與統一超商合作，優質的青皮椪柑將於各7-ELEVEN新鮮上市，國品包裝象徵原產地認證。（記者吳俊鋒攝）

    台南市農業局與統一超商合作，優質的青皮椪柑將於各7-ELEVEN新鮮上市，國品包裝象徵原產地認證。（記者吳俊鋒攝）

