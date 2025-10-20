新北推低碳智慧交通 電動公車今年底達400輛

新北市近年推動公車電動化，預計至今年底將達400輛電動公車，占全市公車總數16%。（記者賴筱桐攝）

新北市近年以「安全、便利、智慧、永續」為核心發展交通建設，打造以市民需求為主的公共運輸網絡，除了優化候車環境，也推動公車電動化，預計今年底前全市電動公車將達到400輛、占比16%，明年將倍增至808輛、占比達33%，邁向低碳、智慧、友善的交通願景。

交通局長鍾鳴時表示，新北市目前公車總數約2500輛，其中低地板公車1600輛、高快速公車700輛及中巴士200輛。市府積極推動公車電動化，截至今年10月，電動公車已有310輛、占比12.4%，預計至今年底將達400輛，占比提升至16%，並在明年倍增至808輛，占全市公車總數的33%。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，新北市同步打造智慧、友善的候車環境，目前全市建置1675座候車亭與3080座智慧站牌，服務涵蓋率達9成，並整合動態資訊顯示系統，提供即時班次、到站預測與路況資訊，動態資訊系統接收車內設備回傳訊息時，可即時掌握車輛行車狀況，強化乘車安全和營運效率。

此外，為提升交通運輸效率，交通局在重要轉乘節點設置轉運站，例如板橋轉運站、林口轉運站、三鶯轉運站、永寧轉運站，以及未來淡江大橋通車後的淡水微型轉運站，希望整合各式運具，縮短旅客轉乘距離與時間，提升服務便利性，促進民眾使用大眾運輸，也能有效引導車流，減緩市區交通壅塞，並帶動周邊區域發展，打造「便捷轉乘、一票到底」的交通生活圈。

交通局表示，未來將以「綠能、智慧、友善、安全」為交通建設主軸，擴充智慧交通基礎設施，完善動態資訊網絡，並與公車業者合作，加速電動公車汰換，建置充電設施。

