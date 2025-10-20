擾動「97W」在家門口生成 專家曝動向：大台北、桃園雨勢非常大

東北部海面今生成新擾動「97W」讓大台北、桃園地區雨勢相當大，反而花東地區因處於背風面而未出現預期中的明顯降雨。（圖擷自吳聖宇臉書）

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，氣象署今（20日）啟動與颱風警報同等級的大規模或劇烈豪雨事件加強作業，而東北部海面今生成新擾動「97W」讓大台北、桃園地區雨勢相當大，反而花東地區因處於背風面而未出現預期中的明顯降雨。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，擾動「97W」今在東北部海面逐漸生成，混合在偏東風跟東北風交會的區域內，這使得昨晚到今天迎風面的桃園、大台北地區雨勢非常大，反而是原本預期雨會很多的宜蘭地區因位於山脈背風側，所以雨量沒有那麼大，處於背風面的花東地區的雨量就更少了。

請繼續往下閱讀...

吳聖宇指出，風神颱風本身有點太遠，環流也太小，颱風真正外圍環流的水氣嚴格來說只來到巴士海峽，台灣東部海域的水氣大部分是跟整個大的東風波動有關，颱風本身的外圍水氣進來有限，這也讓花蓮降雨的壓力相對降低不少。

前氣象局（署）長鄭明典也在臉書表示，低壓影響雨型，累積雨量往大台北地區和宜蘭集中，特徵和觀測趨勢一致。

預估今晚到明天（21日）「97W」會緩慢向東移動，強勢的東北季風會更往南擴展，目前降雨很大的桃園、大台北會持續有顯著降雨，北部山區、宜蘭甚至到北花蓮一帶的降雨也會變得明顯起來，可能延續到南花蓮、台東一帶的降雨都會增多。

週三到週四（22～23日）「97W」可能在東部海面逐漸消失，但是東北季風依然很強，底層水氣也還是很多，因此預報模式還是在大台北、北部山區、宜蘭到花蓮一帶仍有明顯降雨訊號，要持續注意。

