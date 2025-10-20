為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北捷運三鶯線全無人駕駛 民代憂安全配套

    2025/10/20 16:59 記者黃政嘉／新北報導
    廖宜琨說，三鶯線採全自動無人駕駛，更應嚴格檢視安全配套。（記者黃政嘉攝）

    廖宜琨說，三鶯線採全自動無人駕駛，更應嚴格檢視安全配套。（記者黃政嘉攝）

    新北市議會民進黨團總召廖宜琨（後左）表示，三鶯線工程不能忽略居民生活品質與行車安全。（記者黃政嘉攝）

    新北市議會民進黨團總召廖宜琨（後左）表示，三鶯線工程不能忽略居民生活品質與行車安全。（記者黃政嘉攝）

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市長侯友宜今與地方民代視察新北捷運三鶯線工程，從捷運頂埔站試乘列車至三峽站，侯友宜說，年底前將完成穩定性測試，確認系統可靠度超過99%後就能完工。新北市議會民進黨團總召廖宜琨今表示，三鶯線如期完工的同時，也不能忽略居民生活品質與行車安全，像噪音與安全配套，都應嚴格檢視。

    　廖宜琨指出，三鶯線土城段沿線多為住宅密集區，施工期間與未來通車後的噪音與震動問題，長期是地方居民的主要關切，市府與捷運局應積極傾聽居民意見，進行噪音監測與防制措施，例如增設隔音牆、規劃施工時段管制，避免犧牲民眾的居住安寧。

    　廖宜琨也提醒，三鶯線採用全自動無人駕駛系統，雖提升營運效率，但更應嚴格檢視安全配套，若未來列車在行駛途中出現停駛、誤停、系統異常等突發狀況，捷運局應建立「即時人工介入機制」與「乘客緊急應變流程」，確保第一時間能即刻處理與疏散，避免乘客陷入危險。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播