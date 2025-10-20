新北捷運三鶯線全無人駕駛 民代憂安全配套

廖宜琨說，三鶯線採全自動無人駕駛，更應嚴格檢視安全配套。（記者黃政嘉攝）

新北市議會民進黨團總召廖宜琨（後左）表示，三鶯線工程不能忽略居民生活品質與行車安全。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市長侯友宜今與地方民代視察新北捷運三鶯線工程，從捷運頂埔站試乘列車至三峽站，侯友宜說，年底前將完成穩定性測試，確認系統可靠度超過99%後就能完工。新北市議會民進黨團總召廖宜琨今表示，三鶯線如期完工的同時，也不能忽略居民生活品質與行車安全，像噪音與安全配套，都應嚴格檢視。

廖宜琨指出，三鶯線土城段沿線多為住宅密集區，施工期間與未來通車後的噪音與震動問題，長期是地方居民的主要關切，市府與捷運局應積極傾聽居民意見，進行噪音監測與防制措施，例如增設隔音牆、規劃施工時段管制，避免犧牲民眾的居住安寧。

廖宜琨也提醒，三鶯線採用全自動無人駕駛系統，雖提升營運效率，但更應嚴格檢視安全配套，若未來列車在行駛途中出現停駛、誤停、系統異常等突發狀況，捷運局應建立「即時人工介入機制」與「乘客緊急應變流程」，確保第一時間能即刻處理與疏散，避免乘客陷入危險。

