南投集集火車站年底復駛！推彩繪列車、「星雨」光廊迎客

集集火車站因隧道擴孔工程停駛，隨著工程接近尾聲，年底將迎來復駛，屆時將有彩繪列車進站。（記者劉濱銓攝）

集集火車站年底迎來復駛，集集鎮公所在站區營造「星雨」光影廊道，要迎接遊客的到來。（記者劉濱銓攝）

集集火車站年底迎來復駛，集集鎮公所在站區營造「星雨」光影廊道，要迎接遊客的到來。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕台鐵集集支線因隧道擴孔工程，導致集集火車站停駛，目前火車從彰化二水出發，最多只能開到濁水車站；但隨著集集火車站年底將復駛，集集鎮公所與台鐵、觀光署等單位也規劃復駛活動，預計會有彩繪列車、套裝行程，公所也設置「星雨」光影廊道迎客，盼火車復駛能重新帶動集集觀光發展。

集集鎮公所表示，台鐵集集支線火車，因鐵路隧道擴孔工程，導致集集火車站從去年5月就停駛，對地方觀光、經濟影響相當大，也因此民眾對於年底復駛都充滿期待。

公所說，近期與台鐵、觀光署討論復駛事宜，為提振沿線鐵路觀光，12月31日火車復駛時，預計會有彩繪列車進站，台鐵也會推出復駛紀念商品，例如馬克杯等小物，觀光署則會與旅行社合作，推出相關鐵路套裝行程。

公所則為迎接年底復駛人潮，以及明年的集集燈會，目前在火車站區完成的集集「星雨」光影廊道，也已開放每週三、週六夜間點燈，屆時也會研議延長時間或增加平、假日時段，讓來到集集的遊客都能體驗到小鎮的光影氛圍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法