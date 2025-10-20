阿里山神木下婚禮邁入第19年 15對新人情定阿里山

阿里山神木下婚禮，15對新人接受祝福。（記者林宜樟攝）

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處辦理阿里山神木下婚禮，邁入第19年，獲選為台灣觀光雙年曆國際級活動，吸引來自巴西、德國、澳洲、英國、日本及台灣共15對新人參與，巴西新郎Diogo Pinheiro與台灣新娘曾妃攸今天更在神木下以小提琴與薩克斯風演奏樂曲，氣氛浪漫，來自各國的新人家屬一同見證新人們永恆的誓言，非常感動。

阿管處長黃怡平、林保署嘉義分署長李定忠、林鐵及文資處長王昭堡、阿里山鄉長高瑞芳等與來賓今天在香林神木下見證15對新人的愛情故事；曾妃攸與Diogo Pinheiro是在演奏活動認識，Diogo Pinheiro對妻子一見傾心，2人是本次活動原本規劃的表演樂手，正好有機會在神木下結為連理，他們在開場時演奏，悠揚的樂音感動在場來賓。

請繼續往下閱讀...

來自德國的Georg Hantke是生物學家，和妻子王怡文是在旅遊過程中認識；王怡文說，台灣從高山到海洋，可以在很短的時間見到完全不同的風景，這次來到阿里山，還要去小琉球，讓先生全家人能看到台灣的特色美景；Georg Hantke說，他曾從大學圖書館的1本書籍「FORMOSA」中得知台灣，也瞭解有許多的蝴蝶標本來源是來自台灣，來到台灣後，很喜歡這裡的風景與人以及多樣化的特色生物，首次來到阿里山「馬上就愛上了」。

黃怡平表示，阿里山是台灣最具代表性的旅遊景點之一，今年婚禮活動再次證明阿里山不僅是台灣的自然寶藏，更是見證愛情的聖地；新人這2天參加「團茶體驗」，學習台灣茶葉的製作過程，還體驗鄒族婚禮，參與祭祀儀式與祝福歌舞，學習原民文化。

李定忠及王昭堡表示，為讓新人在這段人生重要的時刻獲得更多祝福與溫暖的回憶，推出專屬優惠措施，新人及子女將可享有免費入園及免費搭乘園區內林業鐵路的優惠，輕鬆漫遊林鐵沿線的自然風光與歷史遺跡，體驗阿里山獨有的浪漫與靜謐。

新郎公主抱新娘，畫面溫馨。（記者林宜樟攝）

巴西新郎Diogo Pinheiro與台灣新娘曾妃攸的演奏讓觀眾如癡如醉。（記者林宜樟攝）

新人在阿里山留下美麗的身影。（記者林宜樟攝）

來自德國Georg Hantke與妻子王怡文。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法