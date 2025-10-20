為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    共伴效應發威！北台灣一路大雨到週三 明6縣市達停班課標準

    2025/10/20 16:30 記者林志怡／台北報導
    24小時累積雨量預測。（取自中央氣象署官網）

    24小時累積雨量預測。（取自中央氣象署官網）

    受輕度颱風「風神」外圍環流及東北季風影響，新竹以北、宜蘭地區劇烈降雨預計持續至週三。據中央氣象署下午4時發布的最新風雨預報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等雨量達停班課標準，但實際是否採取停班、停課措施，由各地方政府決定。

    據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

    中央氣象署今日啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，中央氣象署預報員李孟軒說明，受輕度颱風「風神」外圍環流及東北季風影響，新竹以北、宜蘭地區劇烈降雨預計持續至週三才有機會趨緩。

    李孟軒指出，共伴效應影響期間，迎風面的北部、東半部易有局部豪大雨，桃園以北、宜花地區、北部山區有豪雨，今明大台北地區、基隆北海岸、宜蘭有豪雨以上降雨，週三豪雨以上降雨熱區則轉移到宜蘭地區。

    根據中央氣象署下午4時發布的最新24小時雨量預測，基隆市、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣等達停班課標準。

    不過，是否停止上班課由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播