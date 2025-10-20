共伴效應發威！北台灣一路大雨到週三 明6縣市達停班課標準

24小時累積雨量預測。（取自中央氣象署官網）

受輕度颱風「風神」外圍環流及東北季風影響，新竹以北、宜蘭地區劇烈降雨預計持續至週三。據中央氣象署下午4時發布的最新風雨預報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等雨量達停班課標準，但實際是否採取停班、停課措施，由各地方政府決定。

據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

中央氣象署今日啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，中央氣象署預報員李孟軒說明，受輕度颱風「風神」外圍環流及東北季風影響，新竹以北、宜蘭地區劇烈降雨預計持續至週三才有機會趨緩。

李孟軒指出，共伴效應影響期間，迎風面的北部、東半部易有局部豪大雨，桃園以北、宜花地區、北部山區有豪雨，今明大台北地區、基隆北海岸、宜蘭有豪雨以上降雨，週三豪雨以上降雨熱區則轉移到宜蘭地區。

根據中央氣象署下午4時發布的最新24小時雨量預測，基隆市、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣等達停班課標準。

不過，是否停止上班課由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

