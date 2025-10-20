雨彈增強 農村水保署發布內湖、文山、士林土石流黃色警戒

農村水保署發布137條土石流黃色警戒。（記者楊媛婷翻攝）

隨北台灣雨彈狂炸，農業部農村水保署今下午3時30分（20日）發布137條土石流黃色警戒，其中包含台北市內湖區、文山區、士林區、南港區等靠山地區，還有新北汐止一處大規模崩塌黃色警戒。農村水保署表示，隨入夜後雨勢可能持續擴大，部分區域可能達紅色警戒，已建請地方政府提前預防性疏散。

農村水保署發布137條土石流黃色警戒，分布於台北市士林區溪山里，文山區老泉里、指南里、政大里，南港區舊莊里，內湖區大湖里、碧山里、金瑞里；宜蘭縣頭城鎮石城里；桃園市復興區三民里、澤仁里、羅浮里、義盛里；基隆市七堵區瑪西里、友二里、瑪南里、長安里、泰安里、長興里，暖暖區暖東里、碇內里、過港里。

請繼續往下閱讀...

土石流黃色警戒區域還有新北市三芝區店子里、圓山里，淡水區水源里，三峽區弘道里、金圳里、五寮里、插角里、有木里、竹崙里、安坑里、嘉添里，新店區日興里、雙城里、德安里、塗潭里、廣興里、龜山里、屈尺里、員潭里、美潭里、青潭里、中興里，烏來區信賢里，深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里，石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區外柑里、長源里、泰平里，瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里、上天里、碩仁里，平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里，汐止區白雲里、茄苳里、保新里、東山里等。

農村水保署表示，土石流黃色警戒共分布於台北、新北、宜蘭、基隆、桃園等5縣（市）19鄉（鎮市區）72 村（里）； 1處大規模崩塌黃色警戒，分布於新北市汐止區東山里等，1縣（市）1鄉（鎮市區）1 村（里）；地方政府應進行疏散避難勸告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法