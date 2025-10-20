出國伴手禮一回家先「拆爛」？ 他親吐背後原因戳中無數人心

日本精緻禮盒，示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

出國帶回的伴手禮，原本是想與家人分享的心意，卻常在回家後發生「意想不到的轉折」。近日一名網友透露，自己每次帶伴手禮回家必做的事，竟是把包裝拆爛，原因曝光後讓無數人心有戚戚焉。

一名網友在「Threads」發文 表示，他出國特地帶好幾款伴手禮回家孝敬爸媽，但第一件事就是要先把包裝全部拆開，「因為費盡千辛萬苦才把伴手禮運回來，避免被轉送給人」。照片中可見，他將從日本帶回的蛋糕等禮盒，全部把外包裝拆開，幽默直呼「用魔法打敗魔法」。

貼文曝光後，吸引40萬次瀏覽、2萬人按讚，留言區一片共鳴，「真的不懂長輩為什麼要把千里拿回家的東西拿去送人？平常也沒這麼多禮」、「老人邏輯：人家平常也有送很多東西給我們欸！我心想那你倒是買東西給別人吃啊一直轉送」、「真的超氣的！因為是媽媽，我才願意花那筆錢，她轉頭送人？！其他人我根本不管呀？」甚至有人建議蛋糕「要不要再直接切開，避免被包回去？」

更有不少人分享親身經歷，「我曾經在過節時特地買了一整盒平均每顆80元的草莓大福要給婆家享用，結果被婆婆帶去他娘家送禮，最後那盒草莓大福被放在中午大太陽下拜拜吸香灰……真的是再也不買了」、「我妹度蜜月帶回日本土產，她知道我愛吃甜食，還特別叮嚀我媽是要給我的，結果我媽一樣全部送人」。

