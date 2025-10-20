為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東北季風增加+颱風外圍環流 雲林空品紫爆

    2025/10/20 16:22 記者黃淑莉／雲林報導
    受到風神颱風外圍環流、東北季風影響，雲林麥寮今天空氣品質惡化，環境部發布紫色警報提醒。（擷圖自國家災害防救科技中心）

    受到風神颱風外圍環流、東北季風影響，雲林麥寮今天空氣品質惡化，環境部發布紫色警報提醒。（擷圖自國家災害防救科技中心）

    受到風神颱風外圍環流、東北季風共伴影響，北台灣下起大雨，雲林麥寮、台西今（20）日空氣品質不良，下午麥寮地區空氣品質指標「紫爆」AQI超過270，環境部發布紫色警報，提醒民眾減少戶外活動，做好個人健康防護。

    東北季風增加，雲林沿海地區風勢越來越強勁，根據環境部空氣品質監測資料，麥寮測站從上午10點起，懸浮微粒（PM10）每小時濃度78微克，AQI100達對敏族群不健康的橘燈，因風勢持續增強，PM10濃度持續飆高，至下午3點已達403微克，AQI超過270紫色警報對所有族群不健康。

    另外崙背PM10也飆高，至下午3點有201微克，AQI154也達紅燈，台西的AQI也同樣達171對所有族群不健康的紅燈。

    雲林縣環保局表示，這幾天因東北季風增強、及颱風外圍環流影響，空品惡化，縣府已啟動應變措施，提醒敏感族群避免戶外活動，並加強個人呼吸防護。

