緩解豪雨淹水苦 雲林斥資6000萬治理四湖大排下游 中央全額補助

雲林縣四湖鄉四湖大排是當地重要排水路，近來受到極端氣候影響及地層下陷影響，兩旁護岸高度已明顯不足，縣府透過中央全額補助6020多萬元進行下游治理工程，今（20）日開工。（記者李文德攝）

雲林縣四湖鄉四湖大排是當地重要排水路，全長約6.66公里，不過近來受到極端氣候影響及地層下陷影響，兩旁護岸高度已明顯不足，縣府透過中央全額補助6020多萬元進行下游治理工程，今（20）日開工。水利處表示，預計240天完工，預期可達10年防洪標準、25年不溢堤效益。

四湖大排起點為牛挑灣溪匯流處，終點為160縣道下寮小排三匯流處，長度約6.66公里，集水區面積約為1455公頃，經過四湖、口湖鄉，是兩地重要排水路。

水利處長許宏博指出，近年因地層下陷關係，導致該排水中下游段護岸高度不足，每逢豪雨或颱風季節常出現溢淹，如去年凱米颱風便造成中游溢堤，兩岸淹水面積達670公頃，造成農作物嚴重損傷。因此縣府將該區納入重點治理範圍，投入6020萬元。

許宏博說，下游治理工程包含將左右兩岸共3287公尺護岸加高90公分，大排兩旁道路改善4560公尺，新建6處箱涵水門以增強排洪調節效能，完工後可有效改善下游地區670公頃溢淹情形，預期可達10年計畫流量、25年不溢堤保護標準，加上先前已完成治理，整條大排治理完成率可逾6成。

今縣長張麗善、四湖鄉長吳勁葦等人出席開工典禮，一同與民眾見證地方大事。

張麗善表示，此次工程總經費都由中央補助，預計明年汛期來臨前完工，期盼能帶給當地居民安全的生活環境。當地蔡厝村長王清忠說，四湖大排常因豪雨溢堤而淹水，是民眾長年之痛，去年凱米颱風來襲也淹至大腿以上，期盼完工後能有效緩解當地之苦。

