新北市道105線工程兩度流標 工務局：11月中重新招標將如期完成

新北市議員陳偉杰今（20）日在議會關注「市道105線新闢工程」進度與預算調整，指出該工程歷經多年規劃，已兩度流標，引發各界關注。（記者羅國嘉攝）

新北市市道105線為連接林口至八里的重要幹道，北可連結台64、台61、台15線，南接國道一號及機場捷運。議員陳偉杰今（20）日在議會關注「市道105線新闢工程」進度與預算調整，指出該工程歷經多年規劃，已兩度流標，引發各界關注。工務局長馮兆麟回應，已對工程發包預算進行通盤調整，並預計於11月中重新招標，將確保施工安全並按期完成工程。

陳偉杰指出，該工程歷經多年規劃，於2022年9月發布都市計畫、2022年12月完成設計、2024年8月獲內政部原則同意補助、2025年2月完成經費審議，但迄今已兩度流標。他認為，應釐清流標原因，是否與預算編列不足、施工難度高、交通維持困難或市場價格波動等因素有關。

陳偉杰表示，市府是否依市場行情調整預算或檢討設計內容，並關心施工環境限制、材料價格變動與工程風險，是否採取「分標辦理」或「統包設計施工」方式，以降低單一標案規模與風險，同時配合市場行情進行預算調整與設計改進。

馮兆麟說，由於臨時鋼構架設及單價偏高，加上中央公路局目前現有3個重大標案正在招標中，目前市場競爭激烈，原先預估較保守與市場行情存在落差，都是造成流標的原因。105線起點到終點高低落差達約200公尺，雙環路段安全已充分討論，工程如順利招標將按期完成。第三次招標將由顧問公司評估後調整，預計11月中重新上架。

