為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    土石流黃色警戒！ 新北汐止撤離52戶96人

    2025/10/20 16:14 記者俞肇福／新北報導
    農業部農村水保署今天（20日）發布53條土石流黃色警戒，與1處大規模崩塌黃色警戒，區域都集中在新北市，新北市汐止區公所與警察出動前往勸離。（圖為新北市政府提供）

    農業部農村水保署今天（20日）發布53條土石流黃色警戒，與1處大規模崩塌黃色警戒，區域都集中在新北市，新北市汐止區公所與警察出動前往勸離。（圖為新北市政府提供）

    受東北季風增強與風神颱風外圍環流影響，北部地區雨勢持續增強，農業部農村水保署今天（20日）發布53條土石流黃色警戒，與1處大規模崩塌黃色警戒，區域都集中在新北市；農村水保署表示，隨入夜後雨勢可能持續擴大，新北汐止、三峽、新店等部分區域可能達紅色警戒，已建請新北地方政府提前預防性疏散。新北市汐止區公所今天（20日）14時執行土石流潛勢溪及大規模崩塌潛勢區保全戶黃色警戒勸離，共有52戶96人勸離。

    汐止區公所指出，土石流潛勢溪保全對象包括白雲里、長青里、秀山里、茄苳里、保新里，勸離戶31戶、58人。另外，大規模崩塌潛勢區保全對象包括東山里21戶、38人。勸離戶集中在崇德巿民活動中心。

    農村水保署發布53條土石流黃色警戒，分別位在新北市三峽區金圳里、插角里、竹崙里、安坑里，新店區日興里、雙城里、德安里、塗潭里、員潭里、美潭里、青潭里、中興里；深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里；石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區外柑里、長源里、泰平里；瑞芳區上天里；平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里；汐止區白雲里、茄苳里、保新里、東山里等，共8區31村里；1處大規模崩塌黃色警戒，分布於新北市汐止區東山里。

    農業部農村水保署今天（20日）發布53條土石流黃色警戒，與1處大規模崩塌黃色警戒，區域都集中在新北市，新北市汐止區公所與警察出動前往勸離。（圖為新北市政府提供）

    農業部農村水保署今天（20日）發布53條土石流黃色警戒，與1處大規模崩塌黃色警戒，區域都集中在新北市，新北市汐止區公所與警察出動前往勸離。（圖為新北市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播