土石流黃色警戒！ 新北汐止撤離52戶96人

農業部農村水保署今天（20日）發布53條土石流黃色警戒，與1處大規模崩塌黃色警戒，區域都集中在新北市，新北市汐止區公所與警察出動前往勸離。（圖為新北市政府提供）

受東北季風增強與風神颱風外圍環流影響，北部地區雨勢持續增強，農業部農村水保署今天（20日）發布53條土石流黃色警戒，與1處大規模崩塌黃色警戒，區域都集中在新北市；農村水保署表示，隨入夜後雨勢可能持續擴大，新北汐止、三峽、新店等部分區域可能達紅色警戒，已建請新北地方政府提前預防性疏散。新北市汐止區公所今天（20日）14時執行土石流潛勢溪及大規模崩塌潛勢區保全戶黃色警戒勸離，共有52戶96人勸離。

汐止區公所指出，土石流潛勢溪保全對象包括白雲里、長青里、秀山里、茄苳里、保新里，勸離戶31戶、58人。另外，大規模崩塌潛勢區保全對象包括東山里21戶、38人。勸離戶集中在崇德巿民活動中心。

請繼續往下閱讀...

農村水保署發布53條土石流黃色警戒，分別位在新北市三峽區金圳里、插角里、竹崙里、安坑里，新店區日興里、雙城里、德安里、塗潭里、員潭里、美潭里、青潭里、中興里；深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里；石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區外柑里、長源里、泰平里；瑞芳區上天里；平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里；汐止區白雲里、茄苳里、保新里、東山里等，共8區31村里；1處大規模崩塌黃色警戒，分布於新北市汐止區東山里。

農業部農村水保署今天（20日）發布53條土石流黃色警戒，與1處大規模崩塌黃色警戒，區域都集中在新北市，新北市汐止區公所與警察出動前往勸離。（圖為新北市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法