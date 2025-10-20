綠鬣蜥台中現蹤 農業局︰目前沒在台中成為族群

台中橋頭驚現綠鬣蜥蹤跡。（台中市議員張家銨擷自網路）

台南排水溝在18日驚見「超巨綠鬣蜥」，屏東紅豆播種季發生綠鬣蜥危害，連台東綠島都有蜥蹤，台中市民進黨議員張家銨今天在議會質詢，稱台中「捉到200多隻了」、是量能危機，農業局回覆稱，綠鬣蜥沒在台中成為族群，捕捉到都是零星的。

根據農業部林業及自然保育署統計，台中是綠鬣蜥族群北擴前線，張家銨下午在市議會財經業務質詢，強調從2018年起，南區、烏日、太平、大里及大雅區，截至今年2月共移除256隻，「綠鬣蜥每次產60幾顆蛋，可能已經有300多隻了，是量能危機。」

張家銨說，綠鬣蜥繁殖力很強，一旦被突破太平及烏日「烏溪防線」，環水生態區現蹤後一堆農田會遭殃，要求農業局去做重點掃盪，效法屏東農民在自家土地發現可教換農特產品，獎勵民眾成立獵捕隊訓練交換農產品。

台中市農業局長張敬昌、動物保護防疫處長林儒良答詢，張敬昌說，綠鬣蜥從南到北遷移，沒有在台中成為族群，目前捕捉到都是零星的。

農業局說，經過專家監測，綠鬣蜥在台中還沒有族群，而台中市野生動物保育學會調查，2018年起至今移除308隻，會持續請保育團題做調查移除工作，也要成立專案小組了解遷移過程、調查出沒熱區。

