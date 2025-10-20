西瓜中的LV 屏東九如馬卡龍小西瓜首度上市

九如鄉農民陳韻全夫妻和種植的馬卡龍西瓜。（記者葉永騫攝）

被稱為西瓜中的LV的馬卡龍西瓜，在屏東縣九如鄉農民陳韻全、藍靜美夫婦採取網室無毒栽培後，近日上市了！九如鄉農會超市就能買得到，從電腦工程師變成農民的陳韻全夫婦說，今年是第一次試種，品質還不錯。九如鄉農會總幹事龔泰文表示，馬卡龍小西瓜皮薄香甜，與大西瓜味道很像，相當適合小家庭，尤其是網室無毒栽培，連皮都可以食用。

龔泰文表示，馬卡龍小西瓜是農友種苗公司新育種的小型西瓜、外形圓潤黑皮，酷似法式甜點馬卡龍而得名，果肉為紅色，口感清甜爽脆又細緻，與大西瓜很類似，糖度約在12度左右，非常適合小家庭食用，尤其皮薄少籽，皮也能食用，適合自用及送禮。

今年九如鄉青年農民陳韻全夫婦、採用網室無毒栽培，第一批上市，九如農會超市特別舉辦促銷，品嚐特惠價每顆209元，25日上午慶祝農會102年週年慶，特別準備500台斤馬卡龍提供民眾現場品嚐。

陳韻全說，以前是電腦工程師，為了方便照顧岳父來屏東務農，以往都是種棗子和青苦瓜等作物，今年沒種青苦瓜，第一次試種馬卡龍西瓜，遇到氣候變化大、雨水多，一開始育苗長的並不好，其生長後果實必須用網袋掛著，很費功夫，經過夫妻努力管顧，成功將馬卡龍西瓜種起來，現在開始收成，但也因種得晚，收穫後無法再種棗子等作物，近三分農地將休耕等明年再種。

馬卡龍西瓜甜度、口感類似大西瓜。（記者葉永騫攝）

「馬卡龍」西瓜（左）比一般的「小玉」西瓜小一點。（記者葉永騫攝）

