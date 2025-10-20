共伴效應影響北台灣持續降雨 週三起北花蓮雨勢轉強

〔記者林志怡／台北報導〕受輕度颱風「風神」外圍環流及東北季風影響，新竹以北、宜蘭地區劇烈降雨預計持續至週三才有機會趨緩。中央氣象署說明，迎風面的北部、東半部易有局部豪大雨，桃園以北、宜花地區、北部山區有豪雨，今明大台北地區、基隆北海岸、宜蘭有豪雨以上降雨，週三豪雨以上降雨熱區則轉移到宜蘭地區。

中央氣象署今日啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，中央氣象署預報員李孟軒表示，今日降雨較昨日更加明顯，桃園以北地區雨勢明顯，宜蘭地區累積雨量達100毫米以上，台北市、新北市24小時累積雨量已達到大豪雨等級的350毫米以上，且預估後續雨勢將持續。

李孟軒說，目前風神颱風位於台灣西南側650公里處海面，預估持續往偏西方向移動，後續將轉往西南靠近越南地區，明起與台灣距離越來越遠，但今明仍受其外圍環流帶來的東南風與北方冷空氣在台灣東北部會合，造成桃園以北、東北部劇烈降雨。

今日白天最明顯的雨區在桃園、大台北地區，其次是宜蘭地區。李孟軒說，今晚至明天清晨雨區開始往東部移動，宜蘭地區入夜後雨勢更加明顯，北花蓮雨量也開始增加，明日白天至後天清晨降雨熱區位於基隆北海岸、大台北山區與宜蘭地區，都可能出現豪雨等級以上降雨，北花蓮可能有局部豪雨。

李孟軒指出，未來24小時北部地區、宜花需注意局部大雨，尤其基隆北海岸、大台北地區、宜蘭地區近山區處，雨勢可達大豪雨等級，另台北市山區、基隆北海岸、新北市山區3日累積雨量可達800至1200毫米的累積雨量，其他桃園以北地區、宜蘭地區、花蓮山區3日累積雨量也可達到500毫米。

除雨量偏多，李孟軒提醒，近期沿海風浪偏強，台灣各沿海離島有強風發生，西半部近內陸、台北市可能有局部陣風8至9級，雲林以北、桃園、馬祖、澎湖可能有平均風9級、陣風11級，且台灣海峽觀測到3米以上浪高，今明各地沿海也普遍有機會出現3米浪高，且北部海面可達6米浪高。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法