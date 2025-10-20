舞出不老活力 台南銀髮擂台秀94歲嬤演繹「青春不設限」

台南永康西灣社區的94歲阿蓮阿嬤，上台表演展現不老精神。（台南市立醫院提供）

明輝社福慈善基金會與台南市立醫院於重陽節前夕合辦第9屆「銀髮擂台秀」，今年有台南、高雄19個社區團體，506位長者熱情參賽。參賽者都在55歲以上，最高齡是永康區94歲阿蓮阿嬤，阿嬤舞動自如、笑容滿面，展現「不老活力」精神。最後冠軍由安平區鴻仁快樂家族奪下。

阿蓮阿嬤堅持每天到關懷據點上課，她表示，能和大家一起練習、表演，真的覺得自己又年輕了。演出的長輩們以笑容與活力，詮釋「青春不設限、樂齡不打烊」的精神。

今年比賽在台南安平區玄饌宴會館登場，參賽隊伍包含台南安平鴻仁、善化日照、關廟五甲、永康西灣、善化南關、南區暉秀、大內環湖、麻豆紀安、安平石門、安平國平、仁德和愛、刺桐城、歸仁失智、北區振興、高雄岡山秀傳、台南中西澄輝、安南溪墘、仁德活力、東區失智等社區照顧關懷據點與樂齡團隊。每隊皆以自創舞蹈、健康操或戲劇表演形式登台競技，以活力與創意一較高下。

明輝社福慈善事業基金會董事長吳榮彬表示，銀髮擂台秀已連續舉辦9年，目的在鼓勵長者走出家門、參與社區活動，藉由舞台表演強化人際互動與自信心，達到預防失智、促進健康老化的效果。

台南市立醫院院長蔡良敏感謝長榮大學護理系教授莊昭華帶領學生志工參與及協助，他說，市醫體系長期推動社區健康促進與長照整合服務，包括失智共照中心、居家護理、長照A級整合中心及多處失智關懷據點、日照中心，以及即將開幕的秀傳醫療體系安秀住宿型長照機構，期望將醫療與生活照護無縫接軌。許多參賽隊伍是醫院深耕合作的社區夥伴，也感謝明輝基金會長年支持，讓這些社區長輩能有展現生命熱情的舞台。

