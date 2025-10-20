回應國教盟憂心 教育部：科技資訊與媒體素養已融入12年國教學習

國教盟今開記者會表達憂心，教育部說明，「科技資訊與媒體素養」已融入12年國教。（記者林曉雲攝）

國教行動聯盟今（20）日開記者會呼籲，將媒體識讀列入課綱融入議題，修訂課綱與進度指引，於各教育階段明確規範媒體素養的課程時數。教育部回應，12年國教課綱已將「科技資訊與媒體素養」列為核心素養，作為課程發展主軸，相關學習內容均融入社會、科技等相關領域實施。

教育部表示，高中以下教科用書依據課綱編審，均有媒體素養教育相關內容，教師依據教科書及相關補充教材授課，以培養學生善用科技、資訊與各類媒體之能力；為了提供教師設計媒體素養課程設計參考，教育部國教署於去（2024）年訂定「中小學媒體素養教學參考指引」，以「近用、分析、創造、反思、行動」等5大面向，提供分學習階段之課程規劃建議。

請繼續往下閱讀...

此外，國教盟建議將媒體素養研習納入在職進修學分與補助。教育部表示，教育部國教署每年委託國立台灣大學辦理「中小學媒體素養教師研習」3場次，並將媒體素養納入國教署補助各縣市精進教學計畫之辦理主題，113學年度共辦理86場研習，計有3769位教師參與，114學年度將增辦10場線上講座，擴大教師參與人數，並結合寒暑期實體研習課程，安排實作課程，引導教師於課程中強化媒體素養設計。

至於國教盟倡議由教育部、數發部與NCC共同成立跨部會教材資源平台，並統整教材，開放公民團體策劃，教育部指出，推動媒體素養及識別網路資訊，為中央各部會皆致力推動的重要事項，為深化推動媒體素養教育，培養國人對於媒體及網路資訊識讀能力，教育部於2023年發布「數位時代媒體素養教育白皮書」，整全規劃「深化學校教育、擴展終身教育、充實支援體系」3大面向，並制定「數位時代媒體素養教育中程計畫」，落實7項發展策略與30個行動方案。

其中面向3「充實支援體系」，期透過整合跨域資源，增進政府與民間交流及合作，建立資源共享平台。教育部表示，已建立媒體素養教育資源平台，整合各教育學習階段學習資源及教材、供民眾下載使用，其中相關教材的編製及教學師資培訓即透過公私協力，由教育部相關司署邀集學者專家、民間團體共同推動，因國教盟建議涉及各部會分工權責，教育部未來將透過媒體素養教育推動會議，邀集各部會及學者專家商議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法