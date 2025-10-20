北市銀髮服務表揚大會 93歲陳景夫當志工近20年獲獎

台北市社會局今（20）舉辦114年度銀髮服務表揚大會，鼓勵長期投入志工服務的長青志工、優良居家服務以及機構照服員，以及今年評鑑優良老人安養暨長期照顧機構。（記者蔡愷恆攝）

重陽節將近，台北市社會局今（20）舉辦114年度銀髮服務表揚大會，鼓勵長期投入志工服務的長青志工、優良居家服務以及機構照服員，以及今年評鑑優良老人安養暨長期照顧機構，共有200多位得獎者。此外，社會局頒獎給「台北有愛 長者有心」圖文徵件活動，以及「齡感心定位 設計新台北」LOGO徵件活動，活動透過撰寫文章，讓長輩回顧生命歷程、發揮創意。

優秀長青志工的「松鶴獎」最高齡得主，是服務於內湖區麗湖國小的93歲志工陳景夫。他投入志工服務將近20年。他平時除了積極參與麗湖國小志工團事務，也服務於社區巡守及環保等公益事項。每日放學都可以看到爺爺的身影，也能在校園各處看到爺爺用心灌溉的校園花草。

而這次優良長期照顧服務人員獎獲獎的邱黃秋蘭，投入居家服務已經29年，從服務過程中，深刻體會到「陪伴」與「關懷」的重要性，每次服務，都是用心傾聽與溫暖陪伴的任務。她分享，服務過程中雖充滿挑戰，需以高度的耐心與專業去面對，而多年的經驗累積，從中學會冷靜處理突發事件，也更加理解在同理心與自我照顧之間取得平衡。

社會局長姚淑文表示，台北市的老年人口已經邁入58萬，老人人口比例已是全國第一，社會局推動長者社會參與及志願服務行列，如運用中高齡人力於社區照顧關懷據點推動獨居長者關懷服務、銀髮貴人薪傳教學服務。社會局期盼，有更多具服務熱忱的長輩們共同加入長青志願、銀髮貴人等服務行列，也再次感謝長期投入銀髮照顧服務行列的從業人員，讓長輩的需求被滿足、生活被照顧、尊嚴被保障。

優秀長青志工的「松鶴獎」最高齡得主，是服務於內湖區麗湖國小的93歲志工陳景夫（左三）。（記者蔡愷恆攝）

