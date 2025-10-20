破除假訊息危害 教育部補助41所國中小為基地學校

教育部補助41所國中小為基地學校，其中彰化縣寶山國小帶領學生學習影片拍攝和影像創作。（圖由教育部提供）

為破除假訊息危害，教育部推動「中小學媒體素養教育推廣計畫」，114學年度補助41所國中小作為基地學校，實施媒體素養校訂課程，規劃多元學習課程，讓學生辨識訊息真實性，了解正確運用社群媒體，強化個資保護與網路安全，且避免遭到網路詐騙。

以台北市萬華國中為例，8年級安排每週1節課，實施「想享DNA—4N探索學園」校訂課程，緊扣AI時代挑戰，聚焦於媒體識讀與事實查核能力的養成。教師張嫈嫈表示，利用教學結合AI生成假新聞、網路謠言等時事案例，引導學生運用科學思維判讀資訊，辨析訊息本質。

萬華國中還將學習延伸至課堂外，舉辦豐富多元的體驗活動，例如學生運用校內電台製播Podcast節目、創作公民新聞、參與紀錄片巡迴演講，並結合在地文化，進行市場走讀活動，在真實生活情境中，學生實際操作資料蒐集、事實查核與議題報導，展現高度的媒體素養整合能力。

此外，台南市樹林國小於3至6年級規劃媒體素養彈性課程，包含媒體製作、認識傳播科技等內容，並與社區及在地文史結合，成立「看見家鄉社團」，由教師帶領學生拍攝家鄉紀錄片，讓學生成為善用媒體、發揮傳播科技正向影響力的「數位公民」。

樹林國小教師楊易霖表示，精選媒體素養相關新聞報導作為補充教材，引導學生理解新聞的多元觀點，並學習消息來源查證與平衡報導等要素，建立學生「看見訊息、了解觀點、找證據」的基本能力。

彰化縣寶山國小1至6年級均實施「資訊與媒體素養」課程，低年級設計「3C使用停看聽」，建立學生正確健康使用3C產品之觀念；中年級實施「解謎高手」課程，破解生活中常見的廣告、媒體報導、網路中的假訊息；高年級則以「小心AI假影片」為主題，帶領學生認識生成式AI及辨識虛假影片，了解散布假訊息所面臨的法律問題及相關罰則。

寶山國小教師林根煌表示，結合繪本、媒體影音、網路資訊、解謎遊戲、製作媒體內容為主，引導學生識別假新聞，並透過「觀察、分析、創作、批判思考的學習歷程」，提升媒體資訊判讀能力。

教育部補助41所國中小為基地學校，其中台南市樹林國小學生錄製「樹林下的故事」PODCAST節目。（圖由教育部提供）

