燕子口堰塞湖》秀林撤離居民 吉安啟動防救災支援協定

吉安鄉長游淑貞（左二）率隊支援物資，秀林鄉長王玫瑰（右一）表達感謝。（吉安鄉公所提供）

今年2月在花蓮縣消防局協調下，吉安鄉與秀林鄉簽署「防救災支援協定」，吉安鄉在中橫燕子口堰塞湖形成，秀林鄉開始撤離居民後，立即啟動聯防、資源支援，希望藉由「防災無縫、互助無界」的構想，將防災聯防政策逐漸落實。

吉安鄉公所指出，中橫燕子口堰塞湖紅色警報發布後，秀林鄉緊急撤離居民，吉安鄉公所獲悉後立即整備待命，第一時間啟動假日無休聯防、資源支援，鄉長游淑貞19日傍晚率團隊及裝滿能量飲與麵包等綜合物資車輛，前往秀林國中與亞泥員工宿舍兩處，關心慰問收容被安置鄉親們的身心狀況。

請繼續往下閱讀...

秀林鄉長王玫瑰說，吉安鄉游鄉長帶著團隊跨鄉鎮傳遞溫暖，呈現兩鄉攜手互助、務實各項救災配套聯防，希望建構花蓮地區互助安心居住的強韌家園能量。

游淑貞說，在亞泥員工宿舍成立的收容中心時，看到慈濟基金會志工們帶了溫熱的海帶豆腐湯為收容居民加菜，讓她想到0403強震發生時，慈濟志工們同樣帶著家人般的關懷到吉安鄉，除了由衷感謝外，也指示鄉公所學習慈濟的動員能量。

游淑貞表示，面對地球暖化的極端氣候，鄉鎮市公所提出的防災需求決策及任何應變作為極其重要。「單打獨鬥的時代已經過去！」秀林鄉和吉安鄉在0403強震後，兩鄉均獲得內政部消防署頒予「地震應變得宜公所獎」的肯定，攜手互助簽訂防救災支援協定，致力區域互助，增進鄉鎮救災韌性效能，這次的跨鄉關懷行動，也是雙鄉共同守護、合作的具體展現。

吉安和秀林鄉防救災支援協定啟動，吉安鄉長游淑貞率隊提供物資支援。（吉安鄉公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法