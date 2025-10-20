為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹東百歲人瑞畫畫、讀報、算明牌 絕活讓祝賀訪客驚豔

    2025/10/20 15:36 記者廖雪茹／新竹報導
    105歲的人瑞阿公林阿龍（中）擁有好眼力，不必戴老花眼鏡，堅持每天讀報。（記者廖雪茹攝）

    105歲的人瑞阿公林阿龍（中）擁有好眼力，不必戴老花眼鏡，堅持每天讀報。（記者廖雪茹攝）

    九九重陽節將至，新竹縣副縣長陳見賢今天偕同社會處和地方人士，登門祝賀竹東鎮8位百歲人瑞，其中，102歲周彭綢妹在72歲退休後拿起畫筆作畫迄今，105歲林阿龍不必戴老花眼鏡每天讀報還「算明牌」，長輩們活到老學到老的精神，令訪客們欽佩不已！

    社會處表示，竹縣年滿100歲以上的長者，共計119位，由副縣長陳見賢代表縣府逐一登門祝賀，並致贈賀禮。今天來到竹東地區，其中，說話中氣十足的102歲周彭綢妹， 原在中油公司從事總務工作，72歲退休後拿起畫筆，愛畫樹木、老房子，迄今樂此不疲。

    105歲的林阿龍擁有好眼力，不必戴老花眼鏡，每天閱讀人間福報，還喜歡推算彩券明牌，兩本筆記寫滿了數字，親友都說這可能是老人家迄今耳聰、目明、頭腦清楚的原因。101歲的楊木火從自來水公司退休，和百歲的妻子楊甘錦宜結縭80年，育有4個子女，家庭和樂，是白頭偕老的典範。

    另竹東今年有3位百歲婆，曾彭大妹過去常種菜挑到新竹市賣，吃素20幾年，每天自主運動健身；她的媳婦傳承百歲婆種菜、做客家米食的技能。田宋乙妹愛聽收音機。黃陳綢妹是虔誠的基督徒，時常用客語讀誦聖經中的詩歌，讓心靈平靜富足。

    社會處統計，竹縣119位滿百歲以上的長者中，湖口鄉24位最多，其次是關西鎮18位及竹北市16位，年齡最長者為108歲的關西鎮陳張冉妹女士。

    105歲林阿龍（中）耳聰目明，每天喜歡推算彩券明牌，兩本筆記寫滿了數字。（記者廖雪茹攝）

    105歲林阿龍（中）耳聰目明，每天喜歡推算彩券明牌，兩本筆記寫滿了數字。（記者廖雪茹攝）

    竹東102歲的周彭綢妹老太太（中）， 72歲退休後拿起畫筆作畫，迄今樂此不疲。（記者廖雪茹攝）

    竹東102歲的周彭綢妹老太太（中）， 72歲退休後拿起畫筆作畫，迄今樂此不疲。（記者廖雪茹攝）

    101歲的楊木火（左2）百歲妻子楊甘錦宜（右3）結縭80年，副縣長陳見賢（左3）稱許是白頭偕老的典範。（記者廖雪茹攝）

    101歲的楊木火（左2）百歲妻子楊甘錦宜（右3）結縭80年，副縣長陳見賢（左3）稱許是白頭偕老的典範。（記者廖雪茹攝）

