    首頁 > 生活

    北台灣雨彈狂炸 新北53條土石流黃色警戒

    2025/10/20 15:27 記者楊媛婷／台北報導
    農村水保署發布新北53條土石流黃色警戒。（記者楊媛婷翻攝）

    隨北台灣雨彈狂炸，農業部農村水保署今（20日）發布53條土石流黃色警戒，與1處大規模崩塌黃色警戒，區域都集中在新北市，農村水保署表示，隨入夜後雨勢可能持續擴大，新北汐止、三峽、新店等部分區域可能達紅色警戒，已建請新北地方政府提前預防性疏散。

    受東北季風增強與風神颱風外圍環流影響，北部地區雨勢持續增強，農村水保署發布53條土石流黃色警戒，分別位在新北市三峽區金圳里、插角里、竹崙里、安坑里，新店區日興里、雙城里、德安里、塗潭里、員潭里、美潭里、青潭里、中興里；深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里；石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區外柑里、長源里、泰平里；瑞芳區上天里；平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里；汐止區白雲里、茄苳里、保新里、東山里等，共8區31村里；1處大規模崩塌黃色警戒，分布於新北市汐止區東山里。

    農村水保署表示，新北市政府應針對這些區域開始進行當地民眾疏散避難勸告，也表示隨氣象署預測，入夜後雨勢將持續增強，新北部分區域如汐止、三峽、 新店等靠山區域可能會達紅色警戒。

