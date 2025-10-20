北市5區下午5點起 部分疏散門管制、開放周邊紅黃線停車

中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線開放停車，圖為開放停車範圍。（取自交通局官網）

淡水河將進行管制，建議駕駛人提前改道。（取自交通局官網）

〔記者董冠怡／台北報導〕受到輕颱風神與東北季風共伴效應的影響，台北市連日持續性降雨，交通局今天（20日）表示，因應松山、中山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路，下午5點起只出不進，同步開放疏散門周邊區域八公尺以上道路紅黃線停車，以及該區域路邊停車暫停收費，紅黃線禁停管制恢復時間將另行通知。此外，台北捷運公司木柵機廠停車場也開放提供免費停車。

開放停車範圍諸如松山區濱江街、撫遠街、塔悠路及三民路以東、塔悠路以西、民權東路以南、健康路以北，詳細起訖路段詳見圖片（下同）；中山區基湖路；士林區中正路以北、承德路四段與五段以西、重慶北路四段以東；萬華區康定路以西、萬大路以西、西藏路以南、中華路二段以西；大同區涼州街以南、市民大道以北、延平北路以西、環河北路以東與敦煌路。

交通局指出，未來恢復紅黃線禁止停車的管制時間，將再另行通知，可留意新聞與廣播，如有其他相關問題可洽1999或02-27590666#6415，颱洪期間緊急停車範圍可至市府防汛停車查詢網查詢。

北市部分疏散門及越堤道路今天下午5點起只出不進，由於淡水河（含淡一號桂林疏散門、淡三號延平疏散門、淡五號大稻埕疏散門）進行管制，駕駛人需提前改道，各疏散門管制建議改道動線，可至交通局網站查詢（或詳見附圖），並依實際觀測車流量機動調整號誌秒數。

交通局提醒，配合實施「只出不進」4小時起開始拖吊作業，未自行移車的大型車可處4800元罰鍰、小型車2400元、機車1800元，代為拖吊者除了罰鍰，尚需繳納移置費及保管費，大型車移置費3000元、保管費半天250元；小型車900元、半天100元；機車200元、半天25元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法