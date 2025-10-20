全國首創AI音樂學生營隊 宜花東高中職學生免費參加

全國首創AI音樂學生營隊，宜花東高中職學生可免費參加。（圖由慧治教育協會提供）

全國首場以AI音樂創作為主題的高中職學生營隊「2025 AI音樂創作營」將於11月1日至2日，在「花蓮流行音樂AI實驗基地」舉辦，由長期深耕花東教育的社團法人慧治教育協會與Taiwan AI Labs合辦，邀宜花東高中職生免費參加活動，並提供餐食與住宿，無後顧之憂地專注於創作。

慧治教育協會理事長黃文欽表示，這不僅是一個創作活動，更是學生探索學習歷程、累積跨域能力的絕佳機會，期望學生能夠了解AI在音樂創作中的應用與潛力，培養創意思維與合作能力。

慧治教育協會與慈濟大學、台灣人工智慧實驗室，共同帶領宜花東地區的高中職學生學習AI音樂創作，綜合表現優秀的學員將有機會進入錄音室，在專業講師指導下體驗歌手發表作品的完整歷程，活動也提供AI音樂創作課程與慈濟大學住宿，即日起至10月27日開放宜花東地區高中職學生免費報名。

「花蓮流行音樂AI實驗基地」座落於具有百年歷史的花蓮文化創業產業園區，原為日治時期酒廠舊建築，現已轉型為結合文化、藝術與科技的創新場域，今（2025）年1月開館以來，已舉辦多場AI影音工作坊、音樂創作營，參與者近700人。

協會表示，這次營隊授課的2位講師何禮戎、周孝天，為花蓮流行音樂AI實驗基地團隊培訓之AI音樂創作專家，團隊擁有豐富AI影音實作經驗，曾打造熱門AI歌曲「島語啟航」，在樺加沙風災後更自發創作AI歌曲「新的晨曦」，無償授權歌曲供在地阿美族等原民組織使用，撫慰災區居民。

協會表示，學生即便沒有工程或樂理基礎，也能在專業講師的指導下，從旋律發想、歌詞創作到錄音室錄音與混音後製，最後在沉浸式投影舞台上發表成果，走過完整音樂創作歷程，還有講師評選與現場人氣投票，優選學生有機會獲得「神曲潛力獎」，可進錄音室錄製完整作品，另有「舞台魅力」、「人氣之星」等獎項，鼓勵持續創作、展現自我；協會也特別提供參與學員「e-Peer共學平台」，鼓勵學生記錄營隊收穫與反思，結束後也能持續養成記錄習慣，累積學習軌跡，豐富屬於自己的學習歷程。

