    竹市東區南區與清大周邊、竹北竹東芎林 69230戶10/28停水23小時

    2025/10/20 15:19 記者洪美秀／新竹報導
    停水範圍包括竹市東區、南區共32個里和清大周邊及竹北市、竹東鎮、芎林鄉等區域，受影響戶數為6萬9230戶。（記者洪美秀攝）

    新竹市東區及南區和清華大學周邊住戶注意了！台灣自來水公司第三區管理處辦理「竹北-新竹雙向供水系統閥類改善工程」，10月28日中午12時起到114年10月29日上午11時止，共23小時停水。停水範圍包括竹市東區、南區共32個里和清大周邊及竹北市、竹東鎮、芎林鄉等區域，受影響戶數為6萬9230戶，提醒用戶注意及儲水備用。

    停水區域：新竹市（共32里）/建功里、關新里、關東里、龍山里、埔頂里、新莊里、 仙水里、科園里部分區域 （裕民街、民享街、民有街、民有二街、惠民街、科學園路）、金山里部分區域（光復路一段89巷、163巷、新科街、新科一街）、光明里、立功里、軍功里、武功里、豐功里、光明里部分區域（光復路二段、清華大學周邊）、綠水里、光復里、東勢里、東園里、下竹里、公園里、東山里、竹蓮里、頂竹里、建華里、寺前里、南大里、高峰里部分區域（寶山路周邊）、新光里、新興里、振興里、光鎮里。

    竹北市（共1里），停水區域是東海里（東興路二段周邊），竹東鎮（共3里），包括員山里、頭重里、柯湖里，芎林鄉（共4村），包括上山村、下山村、芎林村、文林村。停水戶數達6萬9230戶，請用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。水壓降低期間應關閉抽水機電源，慎防火警。

