發錢了！雲林重陽禮金入帳 這1鄉65歲以上公所再給5000元

重陽節將屆，雲林縣長張麗善等人拜訪縣內百歲人瑞，致贈縣府重陽禮金1萬2000元、總統府敬老狀以及衛福部的金鎖片。（雲林縣府提供）

10月29日為九九重陽節，雲林縣重陽敬老禮金各鄉鎮市公所已轉帳至長者帳戶，縣府表示，只要設籍雲林、年滿65歲以上長者都能領到，全縣65歲以上長輩有14萬539人，人瑞147人；另各公所也有自行發放，其中，麥寮65歲以上就給5000元。

縣府社會處長林文志表示，雲林從2022年起取消重陽敬老金排富規定，且分齡加碼，60至64歲身障者及65至69歲領1000元、70至79歲2000元、80至89歲3000元、90歲以上6000元、百歲人瑞1萬2000元，總計發放3億多元，受益人數14萬7883人，各公所已在上週陸續轉帳至長者帳戶。

請繼續往下閱讀...

除了縣府重陽禮金，各公所也自行編列預算發放敬老禮金，65歲以上分齡層金額不同，斗六500至3000元、百歲以上6000元，斗南300至500元、99歲以上6000元，虎尾600至2000元、百歲以上6000元，西螺500至1000元、百歲以上價值約萬元的金戒指，土庫500至800元、百歲以上1萬元，北港500元、99歲以上9900元，古坑300至2000元、百歲以上6000元。

大埤300元、百歲以上1萬元，莿桐800至6000元、百歲以上1.2萬元，林內1000元，二崙600至6000元、百歲以上1萬元，崙背600至2000元、百歲以上1.2萬元，麥寮65歲以上5000元、百歲以上還有價值1.5萬的金戒指，東勢1000至3000元，百歲以上1萬元，褒忠500至2000元、百歲以上1.2萬元，元長500元、百歲以上再加2只金戒指，口湖1000元、百歲以上1萬元。台西及四湖百歲以上分別2000元營養品、金戒指一只。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法