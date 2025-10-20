為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    發錢了！雲林重陽禮金入帳 這1鄉65歲以上公所再給5000元

    2025/10/20 15:12 記者黃淑莉／雲林報導
    重陽節將屆，雲林縣長張麗善等人拜訪縣內百歲人瑞，致贈縣府重陽禮金1萬2000元、總統府敬老狀以及衛福部的金鎖片。（雲林縣府提供）

    重陽節將屆，雲林縣長張麗善等人拜訪縣內百歲人瑞，致贈縣府重陽禮金1萬2000元、總統府敬老狀以及衛福部的金鎖片。（雲林縣府提供）

    10月29日為九九重陽節，雲林縣重陽敬老禮金各鄉鎮市公所已轉帳至長者帳戶，縣府表示，只要設籍雲林、年滿65歲以上長者都能領到，全縣65歲以上長輩有14萬539人，人瑞147人；另各公所也有自行發放，其中，麥寮65歲以上就給5000元。

    縣府社會處長林文志表示，雲林從2022年起取消重陽敬老金排富規定，且分齡加碼，60至64歲身障者及65至69歲領1000元、70至79歲2000元、80至89歲3000元、90歲以上6000元、百歲人瑞1萬2000元，總計發放3億多元，受益人數14萬7883人，各公所已在上週陸續轉帳至長者帳戶。

    除了縣府重陽禮金，各公所也自行編列預算發放敬老禮金，65歲以上分齡層金額不同，斗六500至3000元、百歲以上6000元，斗南300至500元、99歲以上6000元，虎尾600至2000元、百歲以上6000元，西螺500至1000元、百歲以上價值約萬元的金戒指，土庫500至800元、百歲以上1萬元，北港500元、99歲以上9900元，古坑300至2000元、百歲以上6000元。

    大埤300元、百歲以上1萬元，莿桐800至6000元、百歲以上1.2萬元，林內1000元，二崙600至6000元、百歲以上1萬元，崙背600至2000元、百歲以上1.2萬元，麥寮65歲以上5000元、百歲以上還有價值1.5萬的金戒指，東勢1000至3000元，百歲以上1萬元，褒忠500至2000元、百歲以上1.2萬元，元長500元、百歲以上再加2只金戒指，口湖1000元、百歲以上1萬元。台西及四湖百歲以上分別2000元營養品、金戒指一只。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播