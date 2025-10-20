新竹眷村文化節11/1登場 邀你體驗眷村日常

「2025新竹眷村文化節」11/1登場，市府邀各界體驗眷村日常。（圖由市府提供）

新竹市「2025新竹眷村文化節」將於11月1日在將軍村登場，文化局今年以體驗「眷」為主軸，從食、衣、住、行、育、樂及國防面向，打造7大主題體驗區，串起眷村生活樣貌。市府邀請各界一起來感受眷村生活日常、體驗探索闖關，從遊戲中了解眷村文化，還有機會將好禮帶回家。

市府表示，為了保存、推廣眷村文化，竹市設立全台第1座「新竹市眷村博物館」。近2年已完成展示空間改善、常設展及特展更新，目前正辦理戶外景觀工程，預計將於明年上半完工並重新開館，向大眾展示眷村博物館的新樣貌。

文化局表示，「2025新竹眷村文化節」體驗「眷」，邀請大家來體驗眷村生活7大主題。包括「食」的體驗，帶領民眾用電鍋製作蔥餅，品味眷村家常味；「衣」的體驗，歡迎大家攜帶舊衣物或帆布袋，透過創意絹印賦予舊物新生命；「住」的體驗，邀請民眾進入將軍村故事館，感受眷村文化的底蘊；「行」體驗，可以穿梭40個攤位的眷味市集，感受眷村的味道與市集活力。

文化局說明，針對「育」的講座，則邀請YouTuber章新，分享眷村生活記憶與飲食文化，拉近年輕世代與眷村的距離；「樂」則安排了懷舊童玩體驗與精采表演，喚醒大家對童年的美好記憶；「國防」主題，特別設計小小軍人體驗活動，讓大小朋友親身感受昔日國軍爸爸守護家園的榮光與使命感。另外還有李明德、陳艾湄等歌手帶來的懷舊金曲，以及金城新村住戶教大家包水餃等精采活動。

文化局指出，隨著時代推移，眷村逐漸淡出日常生活，那些刻苦奮鬥的精神與濃厚的人情味，依舊是最珍貴的文化資產。「2025新竹眷村文化節」邀請大家來竹市將軍村體驗，感受眷村魅力，讓眷村文化在分享與回憶中，繼續發芽、永續流傳。此次眷村文化節，現場規劃食、衣、住、行、育、樂、國防7大主題體驗活動，民眾到現場可先至服務台拿取體驗卷，完成3關體驗有機會獲得限量紀念品（茄芷袋零錢包或窗花杯墊）；其中「電鍋做蔥餅」、「小小軍人體驗」部分名額可預先報名、部分開放現場報名。另外，拍照打卡上傳還可免費獲得眷村小點，共準備500份，更多詳情請見文化局粉絲專頁。

