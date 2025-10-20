谷關伊豆溫泉未取得旅館業登記即重新營業 中市府要查

谷關伊豆日式露天溫泉會館業後未取得旅館登記證即營業，中市觀旅局要查處。（民眾提供）

台中谷關伊豆日式露天溫泉會館停業2年，最近在官網宣布重新營業，引起遊客注意和分享；台中市觀光旅遊局今天表示，伊豆仍未取得旅館業登記證，市府旅館業聯合稽查小組將前往稽查。

秋天天氣轉涼，溫泉業也即將進入泡湯及住宿的旺季，停業2年的谷關伊豆日式露天溫泉會館，最近在官網宣布「伊豆溫泉已經開始營業了」，男女裸湯、湯屋休息和大眾湯池都開始對外營業，10月底前到伊豆泡湯，大眾池和男女裸湯限時特惠300元。

台中市觀旅局表示，伊豆溫泉在112年10月16日停止營業整修，整修完成後應依「旅館業管理規則」取得旅館登記證後，始得對外營業，該旅館目前尚無旅館業登記證。

觀旅局表示，經查業者在官網已公告恢復對外營業，市府旅館業聯合稽查小組將前往稽查，並按經營事證依發展觀光條例規定裁處，同時持續輔導業者取得旅館業登記證；伊豆溫泉則表示，目前只是試營運，以泡湯為主。

台中谷關伊豆日式露天溫泉會館停業2年，最近在官網宣布重新營業。（擷取自伊豆官網）

