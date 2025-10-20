臭到不能逛街！南韓OL嫌「台灣男生汗味重」 一票人推改善訣竅

四面環海的台灣，正好位於副熱帶和熱帶氣候，全年氣候濕熱，導致民眾外出不久就會流汗。示意圖。（資料照）

四面環海的台灣，正好位於副熱帶和熱帶氣候，全年氣候濕熱，導致民眾外出不久就會流汗，汗臭等體味問題也時常成為熱門話題。對此，一名男網友發文分享，自己近來與南韓女同事聊天，她忍不住抱怨「台灣男生很臭」，質疑台男是否都不注自身重體味管理，文章曝光後，掀起各界熱烈討論。

該名男網友在PTT以「韓國同事：台灣男生超臭」為標題發文，透露公司近期有一群從南韓來台出差的同事，他與其中一名女同事在聊天時，好奇詢問她對於台灣的諸多印象中，有哪個是令她「爛到印象最深刻」的人事物。未料，女同事突然激動抱怨，直言台灣的公共場所「全部都是男生的汗味」，讓她根本無法好好逛街。

原PO指出，女同事語氣不像在演戲，推測真的有被臭到，也好奇台男是否真不重視自身體味。該文一出，立即有不少網友點頭認同，「搭捷運快被燻死！」、「真的，尤其捷運高鐵上，又臭又油」、「你去三創6樓就知道，毒氣室的氛圍」、「不能反駁，台男會體味管理的少之又少」、「確實，不打理自己的人多又臭，一點都不在意形象」。

也有人留言緩頰，指出台灣天氣炎熱且濕度較重，汗味很難完全避免，「台灣太熱，洗澡很沒效果」、「台灣比較熱，韓國現在10幾度」、「台灣天氣濕熱，味道很容易悶住」；還有人認為，在體味管理方面，台男確實不如其他鄰近國家，「日韓都有噴香香的習慣」、「千萬不要牽拖緯度，接觸過泰國移工體味管理做的比台男好」。

另有內行人表示，除了可以透過飲食習慣、衣服材質等方面慢慢改善體味問題，還分享可1個在外出時，能實際改善體味外洩的訣竅，「不要噴香水，要噴止汗劑」、「也不用古龍水，止汗劑就行了」、「泰國人都會用止汗劑，帶微香」、「止汗劑真的有必要，日本那種抗菌的用之後衣服也比較不會洗了還在臭」。

