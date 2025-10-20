國內史上規模最大 奇美古埃及展10萬張早鳥票1小時內搶光

奇美博物館與大英博物館合作，將推出古埃及文物展，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

奇美博物館與世界三大博物館之一的大英博物館合作，將在明年初推出古埃及文物展，規模為國內史上之最，雖然木乃伊沒有來，仍造成轟動，早鳥票今午開賣，10張1小時內被搶光，熱門程度可見一斑。

原本早鳥票5萬張，今天中午12點開賣，隨即掀起搶購熱潮，系統一度當機，奇美博物館再追加5萬張，仍在1小時內完售。

奇美博物館的「埃及之王：法老」將於明年1月29日起登場，展期將近1年，有來自倫敦大英博物館的280件稀珍藏品，珍貴的文物在國內難得一見。

展出內容從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，是台灣史上最大規模的法老文物，值得推薦。

奇美博物館精心策展，罕見地引進總計達28噸的大型石像，磅礡呈現古埃及帝國的宏偉氣勢，帶領民眾透過拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王統治期間的文物，穿越時空感受法老統御千年的不朽傳奇。

「埃及之王：法老」是奇美博物館第4度與英國重量級館所合作的大展，以「帝王視角」出發，透過「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」等7個主題，探索法老的多元角色。

之前大展的訊息公佈後，有些網友指稱自己是特殊的敏感體質，親睹木乃伊，會頭暈、嘔吐，因此不敢去看，直嘆可惜，引發熱議；對此，奇美還特地回應，別擔心，「祂們」都沒有來。

奇美博物館強調，「埃及之王：法老」特展是從帝王視角出發，藉由巨型雕像、金飾珍寶、外交泥板書信等珍貴文物，帶領觀眾全面探索古埃及帝國的多元面貌，並非聚焦喪葬文化，因此沒有沒有木乃伊。

