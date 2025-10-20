eSIM轉移收費300元 NCC提名主委：不合理

國家通訊委員會（NCC）主委被提名人蔣榮先認為，eSIM轉移收取300元費用，他也認為不合理，如有幸上任會跟業者溝通。（記者蔡昀容攝）

國家通訊委員會（NCC）去年8月起懸缺4名委員，立法院交通委員會今天（20日）排審NCC委員人事案。外界擔憂射頻器材審查費750元捲土重來，NCC提名主委蔣榮先表示「不支持」，eSIM轉移收取300元費用，他也認為費用不合理，如有幸上任會跟業者溝通。

立院交委會今天排審NCC正副主委被提名人蔣榮先、程明修，週三（22日）排審NCC委員被提名人黃葳威、羅慧雯。國民黨立委葛如鈞表示，近期教育部中小學wifi要擋抖音，並發文到各大學校警告小紅書很危險，成大也發生疑似長城擋住B站的問題，蔣榮先如上任主委，是否同意盡量避免此事？

請繼續往下閱讀...

另外，針對第二級電信管制射頻器材，NCC過去訂定3件以上郵寄收取「進口許可證費」600元，今年2月5日推新規，郵寄輸入自用2部以下「核准審查費」要收750元，相當於1件就要收750元；受影響範圍包括手機、平板、藍牙耳機、無線鍵盤、無線滑鼠、WiFi接收器等，引發民怨，NCC隨後宣布停徵1年，並啟動退費程序。

葛如鈞指出，750元審查費引發民怨沸騰，上路5天後暫停收取，NCC不應缺乏民眾溝通貿然實行政策；此外，目前我國仍採人工審查，NCC應積極向行政院爭取資源，讓審查流程AI化或科技化。

台灣是科技之島，葛如鈞批評，許多民眾辦理各項電信號碼業務，卻要親自臨櫃辦理，擾民又沒效率，數位裝置ESIM設定及轉移竟也要臨櫃辦理，NCC應大力推動電信業務全面適用電子簽章；此外，業者向用戶收取eSIM設定費均一價300元，每次轉移還要再300元，被質疑聯合壟斷，NCC應與國內電信業者溝通協調。

對於抖音、小紅書等議題，NCC提名主委蔣榮先表示，台灣是民主自由國家，無法像某些國家進行強制性限制，然而中小學生於學校階段所接觸到的資訊，教育部有設置不當資訊防護系統。至於750元之亂，蔣認為NCC應與民眾充分溝通，若有幸上任NCC，會避免這樣的更改，他也不支持未來恢復收取。

審查業務方面，蔣同意數位政府應採取自動化；電信業者方面，他認為應多跟業者溝通，eSIM有些費用聽起來不太合理；至於電子簽章，不確定實際推動過程是否有細節要克服，如果有幸進NCC，會把此事列入待辦事項。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法